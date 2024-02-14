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2024-02-14 16:11:51

網上熱話｜港鐵港女疑被指責不讓座拍片反擊 大媽阻止嗆「打妳個胸！」

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（fb「香港突發事故報料區」圖片）

乘搭公共交通工具常發生讓座問題。農曆新年期間，港鐵車廂內有大媽一家人與港女一家人疑因爭位問題發生爭執。

今日（14日）有網民於網上發布兩段影片，並留言表示「點解依家啲人咁惡？講還講，要郁手打人？你話人講粗口？你滿口都粗口侮辱人啦？郁手打人仲要話報警？惡就大哂？」又指晚上從大陸回港已經十分疲累，小朋友見有位便立即上前坐，豈料一名大叔指責「無家教」，又稱「依家啲細路剩係識霸位，讓都唔讓下人……都唔知點教細路仔」。

拍片女子稱被打

從影片中可見，港鐵車廂內大媽與一名正在拍片的女子爭執，大媽突然伸手打向拍片女子叫嚷「唔好拍片啊！話畀妳聽啊！」，鏡頭被打到晃動，女子表示「我拍到妳打我」，大媽旁邊女子即說「妳有無講過粗口先啊？唔該你」，其間一名疑似大媽丈夫的大叔則指「報警」，又叫拍片女子收聲，「妳收聲！妳鍾意拍片就拍片，邊個郁手先？」拍片女子重申是大媽先動手，大叔道「妳講咩粗口啊？」，其間有男乘客指「粗口好閒啫，唔好嘈啦」，大叔即反問「你侮辱人就好閒？」男乘客否認侮辱，「無侮辱你，邊有侮辱你啫？」

大媽不斷怒斥「我打妳個胸啊」

雙方繼續指摘對方，你一言我一語，大媽再爆氣怒斥「我打妳個胸啊！係咪！」拍片女子重複「妳打人啊！」大媽亦重複「我打妳個胸啊？」有乘客聞言不滿表示，「打咩胸啫，郁手就唔啱㗎啦！」大媽未有理會，向拍片女子表示「妳唔係亂咁拍片我唔郁手？」，拍片女子則強調拍片是「我保障我自己咋」，惟大媽也稱其行為也是保障自己，「我保障我自己咋，我揈開個電話」。另一段影片則看到，大媽怒氣仍未平息，再爆粗譏諷拍片女子，「妳無X嘅，妳得個X喺度！」影片至此結束。

網民議論紛紛

網民看過影片議論紛紛，有人批評大媽行為離譜，「好攰唔企得就坐的士啦，實有位」、「又係爭櫈坐」、「郁手就唔啱啦」。但也有網民指影片未見雙方爭議前因，難定對錯，「冇上文下理一律拉返晒差館傾計係最好喇」。

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