網上熱話｜港鐵耳機男被拍到「緊貼」女乘客 網民︰我都曾經畀佢頂patpat

港鐵疑有男子於列車非禮女乘客的照片流傳，有網民拍得一名女子與一名男子「貼到實一實」，但當時列車仍有空間，及後發現二人根本不認識。有至少一名女網民留言稱，自己曾被該男子「頂pat pat」，質疑對方是慣犯。

該拍照網民表示，「話說今日搭地鐵，有個男人同個女仔貼到實一實。當時其實架車仲有大把位，望望下唔對路即刻影底佢(比佢望到我影佢咁好驚)，果然原來兩個係唔識既(嘅)⋯⋯勁恐怖。」她稱當時未有出聲提醒被「緊貼」的女子，「我當下係冇出聲，因為唔知佢地係咪相識，怕誤會。所以當下諗到係即刻影底(低)，如果係誤會我delete左佢，如果唔係誤會，個女仔求救/表現好驚慌，我可以有證據係手，呢個方法可能未必係最好。最後個女仔落車我當下都冇咁快反應，應該係話唔知點處理好，有呢次經驗可能都會參考大家意見，可以勇敢主動出聲幫下個女仔。」

帖文一出後引發注目，有網民回應稱，「我下×咗出聲！完全唔迫喎其實」、「明明後面勁多位，好噁心」、「右邊個男人好似都留意到」、「真係唔怕講出聲，可以同個女仔講」、「下次試下拍下個女仔，同佢講佢跌左野(嘢)係後面」、「女仔一定要勇敢出聲，你今次放過佢，下次就再攪第二個女仔架(㗎)啦」、「呢啲情況真係好需要見義勇為嘅人。就算唔係喝止對方，幫個女仔脫離險境都好足夠」、「我都有見過咁嘅情況，不過好老實，又唔知嗰兩個人識唔識真係唔知點開口，雖然個心好想提個女仔。」

有受害者10個月前IG發圖

及後有至少一人留言稱疑曾被該男子「頂到」，「多謝呢位小姐影到佢正面同埋犯罪證據，果時我比佢頂pat pat，我乜都唔敢做淨係夠膽擰轉面啤住佢，然後佢已經背住我，所以我影唔到佢正面，而家終於有人影到」，另一女網民亦稱「呢個人好似我之前搭港島線又係下身勁貼我喺到又郁又磨，又係好多人」，另有網民指涉事男子是他前同事，「上次連登見到有個post好似舊同事，今次真係佢了」。

連登10個月有網民開帖，引述其中一名受害者於IG發圖，稱於港鐵被一名男子懷疑非禮，其背影與今次事件的疑人非常相似，亦是佩戴黑色耳機，「呢個男人上車後企正我正後方對住我，突然FEEL到有啲野HI到我，我果下諗佢應該無心嘅(始終如圖所見都多人)，過左兩秒佢又HI多一下我PATPAT，果下我忍唔住側身啤住佢，佢即刻縮開背住我企，但我廢得自己一個唔敢出聲，最後影左張相下個站就跑走左打比xx，可能我誤會咗呢位人兄，但你連續兩次頂到我PAT PAT，我真係好唔舒服，同埋雖然人好似都多，但都唔洗痴住我背脊企吧 。」