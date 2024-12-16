網上熱話｜港鐵耳環男爭輸位坐小童身上　被女子指罵反駁：我唔係男人咁點呀？(有片)

坐地鐵座位時應該互相禮讓！然而，昨晚(16日)在「黃埔人•紅磡人•土瓜灣人」facebook群組流傳一段影片，顯示一名攜妻和女兒的戴耳環男子，在港鐵落馬洲站疑因爭位而上車，結果被一名小童搶先坐下。男子竟然直接坐在小童身上，結果被一名相信是小朋友的母親大罵，直斥他：「你係咪男人嚟㗎？」男子卻囂張地反駁：「我唔係(男人)啊！咁點呀！」惹來網民們狠批該男子的言行。

上載影片的網民表示：「今日目擊整件事情，男人衝入地鐵同個小朋友爭位坐，男人爭輸左(咗)，就坐咗喺個小朋友上面，比個媽鬧，鬧到走左(咗)去唔理個老婆同個女，連道歉都冇，仲要覺得自己無錯凶小朋友個媽，咁嘅人等天收！」

影片開頭，小朋友的母親因不值男子的行為，與男子的妻子爭辯。此時，戴耳環的男子突然衝前與與小朋友的母親爭執，爆粗罵道：「乜Ｘ嘢呀，豬Ｘ……講X完未啫，嘈X完未啫！」小孩母親毫不退讓，大聲回應：「你咁大個男人蝦個細路仔！」誰知男子無賴地說：「有冇受傷呀？……我唔係(男人)啊，咁點呀？我都走X咗算X數啦，你仲喺度講。」

轉身兇小童「 喂，你坐正啲啦」

小孩母親繼續指責男子：「200磅咁樣責一個細路仔，有咁多人睇住你責佢，有無受傷係另一回事！」男子則繼續撒野，反問：「點X樣啫？」雙方爭執不下，不久後，男子轉身要求小童說：「喂，你坐正啲啦，唔好坐正中間，一係你畀人坐！你畀人坐！」母媽反駁：「係你迫㗎！」並叮嚀小童「就坐在頭先個位，頭先座邊度就邊度」。