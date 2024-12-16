網上熱話｜港鐵耳環男爭輸位坐小童身上　被女子指罵反駁：我唔係男人咁點呀？(有片)

坐地鐵座位時應該互相禮讓！然而，昨晚(16日)在「黃埔人•紅磡人•土瓜灣人」facebook群組流傳一段影片，顯示一名攜妻和女兒的戴耳環男子，在港鐵落馬洲站疑因爭位而上車，結果被一名小童搶先坐下。男子竟然直接坐在小童身上，結果被一名相信是小朋友的母親大罵，直斥他：「你係咪男人嚟㗎？」男子卻囂張地反駁：「我唔係(男人)啊！咁點呀！」惹來網民們狠批該男子的言行。
落馬洲站攜妻女上車
上載影片的網民表示：「今日目擊整件事情，男人衝入地鐵同個小朋友爭位坐，男人爭輸左(咗)，就坐咗喺個小朋友上面，比個媽鬧，鬧到走左(咗)去唔理個老婆同個女，連道歉都冇，仲要覺得自己無錯凶小朋友個媽，咁嘅人等天收！」
影片開頭，小朋友的母親因不值男子的行為，與男子的妻子爭辯。此時，戴耳環的男子突然衝前與與小朋友的母親爭執，爆粗罵道：「乜Ｘ嘢呀，豬Ｘ……講X完未啫，嘈X完未啫！」小孩母親毫不退讓，大聲回應：「你咁大個男人蝦個細路仔！」誰知男子無賴地說：「有冇受傷呀？……我唔係(男人)啊，咁點呀？我都走X咗算X數啦，你仲喺度講。」
轉身兇小童「喂，你坐正啲啦」
小孩母親繼續指責男子：「200磅咁樣責一個細路仔，有咁多人睇住你責佢，有無受傷係另一回事！」男子則繼續撒野，反問：「點X樣啫？」雙方爭執不下，不久後，男子轉身要求小童說：「喂，你坐正啲啦，唔好坐正中間，一係你畀人坐！你畀人坐！」母媽反駁：「係你迫㗎！」並叮嚀小童「就坐在頭先個位，頭先座邊度就邊度」。
隨後男子坐在小朋友旁邊的關愛座上，並爆粗打斷母親說話：「唔好Ｘ講嘢啦，嘈喧巴閉！」男子的妻子亦要求小孩母親「收聲」。小童母親又罵男子：「你條粉腸！」男子就反駁：「我係腸嚟呀，你係屎！」影片至此結束。
網民：想同單車佬鬥紅？
影片引發大批網民留言及轉發，不少人批評男人的行為，紛紛直斥：「這個男人真係垃圾」、「呢家人都係X街」、「幫佢出名啦」、「佢地開哂樣，同個小朋友争位坐，真醜樣！」又笑言：「佢都幾型，人地問佢係唔係男人黎，佢都可以夠膽死答唔係，Btw樓主做得好，我在場都會咁樣做」亦有網民就事件聯想起近日紅爆組網上的單車友舌戰小巴司機事件，反問男子「想同單車佬鬥紅？」。