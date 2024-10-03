網上熱話｜港鐵車廂多人坐地下阻通道　網民一原因讚有進步

大家經常搭港鐵時，可能會見到有人坐在地上，但若大批乘客同時席地而坐則實屬罕見。近日，有網民在社交平台分享了兩幅地鐵奇觀的照片，顯示在國慶煙花匯演結束後，大批旅客在車廂內席地而坐，阻塞通道，引來網民嘖嘖稱奇，有人更表示：「香港嚟？」

該兩幅照片在社交網絡Threads上流傳。其中一張顯示多名男女坐在車廂通道兩旁，有的在看手機，有的在聊天；他們佔據了大部分空間，其他乘客看來難以通過。另一張照片則顯示一大班成年男女和小朋友一起坐在港鐵車廂的通道上，腳與腳相連，甚至連窄路也沒有留下。當中有些人閉目養神，有的則在看手機和聊天。

大批網民看過照片後留言，有人驚呼：「香港嚟？」、「呢度係香港，麻煩企返起身」、「地下好污糟仲坐落去」、「其實唔覺得污糟嘅咩，人人都搵隻腳踩過 」。亦有人表示：「我可唔可以過去佢哋中間度放屁」、「成日都有人話只要唔影響到人就無問題，而家佢哋個個就係覺得自己唔係影響人，所以個個都咁樣坐。將啲唔應嘅事合理化，慢慢就會影響到每一個人」。

網民：坐好過踎

然而，也有網民說：「啲白人鬼妹都係咁，打和啦Super」、「港人覺得內地人坐係度好怪，內地人覺得港人企係度好怪」、「坐好過踎，有進步」更有人呼籲大家包容體諒，「大家企到腳都軟埋，體諒下啦」。