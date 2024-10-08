網上熱話｜港鐵車廂疑現「行乞黨」　拿載錢兜踎地前行求施捨(有片)

網上熱話｜老伯在港鐵車廂以「鴨仔步」方式半蹲前行，疑似行乞。(網片截圖)

最近香港街頭出現各種「索錢」事件，甚至港鐵內也疑似出現乞兒。網上流傳一段長約5秒的影片，顯示一名穿黑色長袖和格仔短褲的老伯，在港鐵車廂內以「鴨仔步」的方式踎地前行，手中拿著載滿錢的紅色膠兜，疑似行乞。

網民： 不應縱容

影片中，車廂內乘客眾多，兩旁座位都坐滿人，但大部分人對老伯的行為視而不見。

不少網民看過影片後表示不滿，有人說：「丐幫污衣派」、「欠一個二維碼」、「上次返深圳搭地鐵，有個乞兒揸住張微信qr code叫我畀錢」、「流動乞兒，冇得捉，高招呀！」亦有人認為不應縱容，否則地鐵將變得烏煙瘴氣，應該即刻搵地鐵職員投訴。另有網民提到曾多次目擊老伯在中環站無付款「跳閘」，然後進入車廂「行乞」，質疑職員為何無處理。