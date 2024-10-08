網上熱話｜港鐵車廂疑現「行乞黨」　拿載錢兜踎地前行求施捨(有片)

最近香港街頭出現各種「索錢」事件，甚至港鐵內也疑似出現乞兒。網上流傳一段長約5秒的影片，顯示一名穿黑色長袖和格仔短褲的老伯，在港鐵車廂內以「鴨仔步」的方式踎地前行，手中拿著載滿錢的紅色膠兜，疑似行乞。
網民：不應縱容
影片中，車廂內乘客眾多，兩旁座位都坐滿人，但大部分人對老伯的行為視而不見。
不少網民看過影片後表示不滿，有人說：「丐幫污衣派」、「欠一個二維碼」、「上次返深圳搭地鐵，有個乞兒揸住張微信qr code叫我畀錢」、「流動乞兒，冇得捉，高招呀！」亦有人認為不應縱容，否則地鐵將變得烏煙瘴氣，應該即刻搵地鐵職員投訴。另有網民提到曾多次目擊老伯在中環站無付款「跳閘」，然後進入車廂「行乞」，質疑職員為何無處理。
港鐵：乘客如受滋擾可聯絡職員
港鐵回應查詢表示不清楚影片來源及拍攝時間，但職員會在港鐵範圍內不時巡查。如發現有人索取施捨，將要求其離開，乘客如遇滋擾可隨時聯絡職員以便跟進。
根據《簡易程序治罪條例》第26A條，任何人士到處流浪，或在任何公眾地方、街道行乞或收取施捨，均有可能觸犯法例。如屬第一或第二次定罪，可處罰款500港元及監禁一個月；如屬第三次或其後定罪，可處罰款500港元及監禁12個月。