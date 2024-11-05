網上熱話｜港鐵車廂進食屢見不鮮 今次誇張到歎牛肉飯　

有男子於港鐵車廂內公然進食連鎖牛肉店吉野家外賣 facebook群組「東涌居民關注組--東涌東討論區」

港鐵附例列明在已付車費區域內不准乘客飲食，但近年經常有乘客被拍到違規，可謂已屢見不鮮。昨日（11月4日）社交平台流傳相片，顯示有男子於港鐵車廂內公然進食連鎖牛肉店吉野家外賣，無視車上他人忘我「開餐」歎牛肉飯，有同車乘客不值其所為，拍照放於社交平台公審。

上傳者不滿批「咩人都有」 有關照片最先被上傳到facebook群組「東涌居民關注組--東涌東討論區」，未知是否於東涌綫上拍攝，上傳者不滿稱「咩人都有」。照片可見一名身穿白色上衣、墨綠色長褲的戴耳機男子正乘港鐵，坐在疑是盛載樂器的盒上，地下放有吉野家膠袋及飲品。當時車廂內有不少乘客站立，坐於車廂中間通道位置的他似乎太肚餓，將牛肉倒入飯盒內拿起筷子開餐。網民批評男子行為，「人嚟咩？」、「可能真係好肚餓呢」、「趁熱食，無可厚非」、「鐵路便當」、「港鐵職員在何方」，亦有人批評拍照者為何不當場直斥其非。