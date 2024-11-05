網上熱話｜港鐵車廂進食屢見不鮮 今次誇張到歎牛肉飯　

港鐵附例列明在已付車費區域內不准乘客飲食，但近年經常有乘客被拍到違規，可謂已屢見不鮮。昨日（11月4日）社交平台流傳相片，顯示有男子於港鐵車廂內公然進食連鎖牛肉店吉野家外賣，無視車上他人忘我「開餐」歎牛肉飯，有同車乘客不值其所為，拍照放於社交平台公審。
上傳者不滿批「咩人都有」
有關照片最先被上傳到facebook群組「東涌居民關注組--東涌東討論區」，未知是否於東涌綫上拍攝，上傳者不滿稱「咩人都有」。照片可見一名身穿白色上衣、墨綠色長褲的戴耳機男子正乘港鐵，坐在疑是盛載樂器的盒上，地下放有吉野家膠袋及飲品。當時車廂內有不少乘客站立，坐於車廂中間通道位置的他似乎太肚餓，將牛肉倒入飯盒內拿起筷子開餐。網民批評男子行為，「人嚟咩？」、「可能真係好肚餓呢」、「趁熱食，無可厚非」、「鐵路便當」、「港鐵職員在何方」，亦有人批評拍照者為何不當場直斥其非。
可被罰款2000元
根據《香港鐵路附例》第27B條列明，任何人不得在已付車費區域內（港鐵公司或第三者從中國任何其他地方運載乘客到香港或從香港運載乘客到中國任何其他地方的任何列車除外）進食或企圖進食任何食物或飲用或企圖飲用任何飲品（不論是酒精類或非酒精類飲品），違者可被罰款2,000元。