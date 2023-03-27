網上熱話｜港鐵車廂MMA 赤腳粉紅裙中女除鞋怒扑黑衣男 好心乘客勸交險被打埋一份

港鐵車廂近日現「MMA」情節，網上流傳一段影片，只見一名赤腳身穿粉紅裙的中女，在車廂內以鞋子怒打一名黑衣男，有好心乘客上前勸交，但險被「打埋一份」，事件在網上引起討論。

至於兩名事主中間，有一名相信是勸交的藍衣女子，她連呼「唔好打啦」，但被粉裙女無視，繼續隔著藍衣女，衝前連扑黑衣男，影片亦見黑衣手部疑被打出紅印。

乘客接力勸交粉裙女續無視

同時，亦有兩名見義勇為的男乘客勸阻，表示「你都唔好打啦」、「喂，唔好打架呀」、「邊個打都唔啱」、「總之打架就唔啱」；片中亦有女聲指「唔見啲嘢啦，快啲執返」。

粉裙女及後斥責，「依家邊個打先呀？」，說後繼續揮舞平底鞋，但最終停手，調頭執拾散落的雜物。

現時暫未知道兩人為何在車廂內大打出手，翻查警方資料，昨（26日）下午2時許有一宗涉及車廂的案件，一名37歲姓Yuan的女遊客報案，指乘坐港鐵時因手袋撞及一名男子，雙方因而起爭執，其後男子施襲後於金鐘站下車逃去無蹤。女事主因頭痛送瑪麗醫院檢查。警方指事發後，港鐵職員有協助女事主報案，惟暫未能確定案件是否與該網上流傳片段有關。

網民：好似對牛彈琴咁

網民看過片段後，大嘆粉裙女「好身手」，又形容勸交人士有如「對牛彈琴」，因被粉裙女無視，「先生，唔好打交」、「開拖企係中間襟住一邊，你咁樣同幫對面一齊打佢有咩分別」、「好想知咩事」、「好似對隻牛彈琴咁」、「女士衣著似內地人？」。