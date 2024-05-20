該名港男日前在社交平台Facebook群組「將軍澳主場」發文，指晚上下班時由中環乘搭港鐵前往北角，因感冒及太累，因此坐在了關愛座休息。期間竟遇到了「正義魔人」老翁，對方手指指要求自己起身，可見他取出手機，與事主互相拍攝外貌。

「關愛座」經常引起乘客爭議，所以被網民戲稱「批鬥座」，近日有一名港男在社交平台發文，稱下班搭港鐵時因上感冒及疲倦坐在「關愛座」休息，怎料被一名「正義」老翁指責，要求他讓出座位，他直言有必要取消關愛座，事件亦再度掀起網民對關愛座的爭辯。

該名港男日前在社交平台Facebook群組「將軍澳主場」發文，指晚上下班時由中環乘搭港鐵前往北角，因感冒及太累，因此坐在了關愛座休息。期間竟遇到了「正義魔人」老翁，對方手指指要求自己起身，可見他取出手機，與事主互相拍攝外貌。