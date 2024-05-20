「關愛座」經常引起乘客爭議，所以被網民戲稱「批鬥座」，近日有一名港男在社交平台發文，稱下班搭港鐵時因上感冒及疲倦坐在「關愛座」休息，怎料被一名「正義」老翁指責，要求他讓出座位，他直言有必要取消關愛座，事件亦再度掀起網民對關愛座的爭辯。
該名港男日前在社交平台Facebook群組「將軍澳主場」發文，指晚上下班時由中環乘搭港鐵前往北角，因感冒及太累，因此坐在了關愛座休息。期間竟遇到了「正義魔人」老翁，對方手指指要求自己起身，可見他取出手機，與事主互相拍攝外貌。
該名港男說，其中當時已經有其他乘客主動讓座予該名老翁，「但佢偏唔坐，喺都要我起身讓俾佢」，最後幸好有一對年輕夫婦挺身而出，不但力撐事主，更護送他到北角站。他指整件事最大體會並非面前人有多討厭及橫蠻無理，而是當發生不合情理事件，附近的陌生人仍然會站出來，「為你發聲，甚至去保護你、關心你」，令他非常感動，但直言認為有必要取消關愛座。
事主倡取消關愛座 獲網民支持
事件引起不少網民熱議，有人留言批評老翁「用野蠻迫人就範」、「關愛座是需要的人優先，不是老人優先」、「讓唔讓座純粹係個人意願，我返工咁辛苦仲再就埋呢啲人，咪傻啦，道德魔人唔好諗住綁架我」、「呢啲老人家想人尊重都好難」、「我會塞住隻耳仔由佢係度發癲」、「極度贊成取消關愛座，咁多個位點解一定要關愛坐嘅人讓呀」、「讓座係出於真心而非威迫」、「同意要取消，其實要讓座，每一個位都可以讓。」