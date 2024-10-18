網上熱話｜港鐵MMA後生仔撩大叔打交被擊倒　大叔：問你仲揪唔揪？(有片)

網上熱話｜港鐵MMA後生仔挑釁大叔打交，結果被大叔打倒在地。(網片截圖)

港鐵發生MMA事件！近日網上流傳一段影片，顯示港鐵東鐵線列車上，一名年輕男子挑釁中年大叔說「過嚟打交囉」，結果被大叔打倒在地，令網民熱議不已。

「過嚟打交囉！」

影片長約44秒，可見一名年輕男子與一名穿黑衣的大叔在車廂內爭吵。中年漢先以粗口辱罵年輕男子，隨後年輕男步挑釁說「過嚟打交囉！」未幾，中年漢即施展「穿心腿」踢向年輕男子，再用連環拳將年輕男子打倒在地。期間有乘客因感到害怕而走開，亦有乘客試圖分開兩人。

年輕男站起來後，大叔爆粗辱罵，說「揪唔揪？我問你揪唔揪？你話好X打啊嘛！揪唔X揪？」並撿起地上的物品擲向年輕男。年輕男隨即咆哮「做咩搞我啲嘢啊！」隨後黑衣男子返回座位，影片就此結束。

網民：阿叔食過夜粥

不少網民看過影片後對阿叔讚不絕口，留言說：「阿叔有料到」、「阿叔好波喎！直接開佢波」、「阿叔有料，話打就打，果然食過夜粥」，甚至有人笑言阿叔就像電影中的「火雲邪神」。不過，也有網民指出不應在公眾地方打架，建議應報警處理，強調「打勝坐監，打輸入廠」。

根據《香港鐵路附例》，任何人在列車上或鐵路處所的任何部份不得作出對其他乘客造成滋擾或煩擾的行為，亦不得使用任何威脅性、粗穢、淫褻或令人反感的言語，或鬧事、行為不檢、行為不雅等，違者可被罰款5,000元。