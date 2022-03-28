網上熱話｜游學修撞車片曝光　斥公開車牌片段「實屬不必」

藝人游學修去年11月在灣仔駕駛時，與一輛Tesla相撞，近日被控不小心駕駛罪，不過事件餘波未了，近日游學修撞車的車Cam片段在網上曝光，事後他在IG發文指會「汲取教訓，以後小心駕駛」，惟批評對方公開片段和車牌「實屬不必」，又爆對方要求賠償15萬元費用，惹來網民熱議。

該車Cam片段昨日上載至YouTube。影片所見當時游學修駕駛其黑色的寶馬在博覽道東行駛，在交通燈口前，他在未有打左燈下切線，而左方Tesla司機亦未有讓步，結果轉燈後兩架車輛同時起步，游學修的汽車撞到對方的車尾。

有關影片在網上公開後，游學修昨日在IG的限時動態發文，並貼出對話截圖，透露「出事後，對方要求賠償15萬」，他認為「有點多」，又懷疑自己「並非全錯」，惟由於「無車Cam」，故托同事請求對方提供片段參考，聲稱如果看完發覺有錯會願意賠償，惟遭對方拒絕，坦言「現在被對方公開片段及車牌，實屬不必，我會汲取教訓，以後小心駕駛。」

網民質疑車主索賠15萬太貴

影片和貼文惹來網民討論，不少人都質疑車主要求賠償15萬元太貴：「各自搵車房報價啦，一黎(嚟)15萬咁大咬」、「15萬散紙呀」、「睇落咁輕力撞一下要15萬」、「痴X線，開人15萬賠乜X嘢」；惟亦有網民嘲笑游學修竟然沒有安裝車Cam，反問他「裝車Cam要幾多錢？咁少都慳！」、「弱智囉，五舊水(百元)車cam已經好高質，人哋依家車cam前後左右呀！」