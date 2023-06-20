網上熱話｜澳門食海鮮火鍋9個人盛惠2萬蚊　網民：肉赤就話人貴

有海鮮火鍋劏客？有食客日前於Facebook群組「香港街市魚類海鮮研究社」發文，指一行9人到澳門1間海鮮火鍋店吃飯，點了阿拉斯加蟹、波士頓龍蝦、鮑魚、生蠔等，之後再上載賬單，指「9個人吃兩萬元，只喝十幾瓶啤酒，沒有高價紅酒或貴州茅台，是否太誇張？最貴是阿拉斯加蟹」，質疑店家是否「劏客」。

網民：肉赤就話人貴

從賬單可見，該網民上周五(16日)到澳門吃火鍋，點了一隻約6斤零4両的「阿拉斯加蟹」，需要4,609元；之後再點40.6両「加拿大象拔蚌」，索價2,152元；再加上35.6両「泰國尿蝦」1,638元、63両「波士頓龍蝦」1,260元、19.6両「生猛黑邊鮑魚」1,078元、10隻「法國蠔」880元等。

而除貴價海鮮外，他們另點了2窩「濃湯花膠走地雞（半隻）」1,196元、「美國特級肥牛」228元、「日本雪花和牛粒」448元、凍鵝肝328元、1個518元的靜岡蜜瓜，10支共160元的蒸餾水等，單計食物及飲品收費為18,592元，連同10%服務費便達20,451元。

貼文一出，天價賬單引來網民熱議。不過大部份網民卻認為相關帳單不算貴，有人更認出涉事海鮮火鍋店是澳門名店，如此價錢實屬合理，「你食唔起就唔好叫貴價海鮮啦」、「食完肉赤就話人貴」、「明碼實價都無呃你」、「9個人食每人都係二千幾咋喎」、「要平自己煮啦」。