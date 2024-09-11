網上熱話｜灣仔住宅請保安列明歡迎XX歲以上申請 內地網民：職場震撼

一名來自廣東深圳、現在香港生活的女網民日前在小紅書上傳一張照片，可見位於灣仔鄰近灣仔站一住宅大廈的業主立案法團張貼通告，聘請正更和兼職保安員，表明男女不拘，要求「無不良習慣」，亦列明歡迎「65年齡以上」人士申請。通告日期為2023年5月31日，估計有關職位已招聘一年多。

對於保安員的招聘年齡，該發帖女網民直言「HK（香港）給內地人一點小小的職場震撼」，認為65歲在內地已屬退休年齡，但在香港卻正是「闖的年紀」，「甚麼內地退休晚...卷...」。

網民指可消磨時間 「老人家唔做嘢好悶」

帖文曝光後旋即引起網民熱議，至今吸引近700人留言。有網民認為如達到退休年紀就沒有必要再工作，「其實很可悲，65還不能退休」、「因為窮」、「香港物價太高」；但有網民指在香港65歲不算年老，很多人仍有心有力，部份人本身不缺錢，做保安員更是消磨時間選擇，「有啲老人家唔做嘢好悶，佢地大把錢都寧願返工」、「不想留在家很悶，又有筆錢，但都會找些工作」、「香港很多65歲以上都好強壯，而且都不窮，分分鐘手持1-2個單位收租，只是他們不工作反而不習慣，會生病，又無聊！」，亦有人指香港出任保安工作舒服「可以看手機，還能和同事或者住客聊聊天，比退休舒服，又不無聊還能有收入」、「工作超輕鬆，整日負責下開關門訪客登記有空調吹有位置坐，還可以不時去巡樓……」