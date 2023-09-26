網上熱話｜灣仔街頭男女MMA　短裙女「爆seed」擊退黑衣壯漢 (有片)

灣仔街頭上演兩男女MMA大戰！近日網上流傳一段短片，顯示在灣仔盧押道及駱克道交界，一名身材矮小的短裙女子傾電話時，突遭一名黑衣男子從後拍打後腦，短裙女子不甘受辱，遂暴起反擊，期間短裙女子向壯漢揮拳，甚至「起飛腳」，還不斷向壯漢拋擲雜物，最終逼得壯漢節節敗退，落荒而逃。

短裙女起完飛腳擲雜物再出掃把

影片長1分21秒，可見一名身穿綠色短裙的女子晚上在灣仔盧押道及駱克道交界傾電話，突然遭一名黑衣壯漢從後打頭，原因不明，起初身材矮小的短裙女子一度想行開，惟遭壯漢追打。此時短裙女子不甘受辱，竟無視身高差距，暴起向壯漢反擊。她先擺出西洋拳的架式，繼而赤腳踢向壯漢，及後拾起地上的雜物當武器，不斷擲向黑衣男子。

此時壯漢敗走馬路，惟短裙女子窮追猛打，甚至「擸架生」，不知從哪裡拿出掃把打向壯漢，壯漢且戰且退，及後出動連橫拳反擊，短裙女子一時不敵，採取「游擊戰」策略，一時退卻後再繼續追打。此時有「和事佬」出現，有途人上前企圖勸阻兩人停手，惟短裙女子「殺得性起」，並無理會，更與壯漢一度在馬路上對峙。最終壯漢落荒而逃，拔足狂奔，短裙女子則從後窮追不捨，影片至此結束。

網民：真是香港夜繽紛

片段上載後惹來網民熱議，不少網民紛紛笑言「條女追翻轉頭打，好搞笑」、認為「好戲劇性和神奇」，有人更形容短裙女子「戰鬥格」，更有人形容影片「真是香港夜繽紛」、「街頭格鬥爭霸戰」。