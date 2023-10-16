網上熱話｜灣仔酒樓叉燒包變「曱甴包」　食客怒斥經理反悔不賠償 (有圖)

很多港人喜歡閒時到酒樓嘆一盅兩件，近日有港人到一間高級酒樓用膳時，卻發現點心內藏有昆蟲，叉燒包變「曱甴包」，該位食客欲叫職員處理，但職員禮貌欠奉之餘，原先答應賠償後更疑似「反口」，連折扣亦一併取消，令該食客非常憤怒並轉到網上報料，隨即於社交平台群組引起熱議。
高級酒樓叉燒包變「曱甴包」
該名食客於社交群組「中伏飲食報料區」發帖指，上周四（12日）中午，到灣仔軒尼詩道一家高級酒樓用膳，不料經歷一場「嘔心又受氣嘅一餐」。
食客表示，該日一行10人到該高級酒樓用膳，其中點了一籠叉燒包，她形容「呢籠叉燒包啲餡多到難以接受」，結果吃到最後一口時，發現包內有曱甴一隻。據帖文內附上的照片顯示，該曱甴屬中型身材，可見數隻曱甴腳亦齊全，並且為全屍。
事主在文中強調，發現「曱甴包」後，當場影相做證，並立即找經理投訴，全程沒有要求任何賠償，不過她指處理的姓黃經理禮貌欠奉，「佢一啲歉意都無，仲好唔耐煩咁叫我哋收聲！」、「最後該位黃經理收咗籠包，然後話免我哋茶位當補償。」
食客怒斥經理反悔不賠償
雖然經理處理事件並提出免茶位作補償，但最後免10人茶芥省去160元的同時，原有的七折優惠卻被取消，全單要付原價。事主指，「我本身入座嘅時段係計大、中、小點7折，埋單時發現點解會無節扣嘅？收銀姐姐堅持話免咗茶位就無7折…態度亦非常惡劣！計吓條數，$16/位x10人=$160，我唔洗你補償我但點解連享有7折嘅權利都無埋？」而最後經理再作處理，全單僅收一位茶錢，大、中、小點照價7折了結事件。
網民：點解唔直接報食環？
事件引起網民熱議，有網民驚訝高級酒樓的服務態度原來如此差劣，亦有網民建議應該直接向食環署舉報，因涉及食物安全，「點解唔直接報食環，人太好，佢地就會得過且過」、「佢叫收聲個下，就應該直接係佢面前報食環，Call白車肚痛」、「飲茶預左食曱甴」、「最怕得半隻...我上次去飲茶...係有條蟲爬...伙記即刻拎走同我取消個碟，個餐茶我咩都唔敢食」、「包入面勁伏，好恐怖，咬左免費張單都補償唔到」。