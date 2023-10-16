網上熱話｜灣仔酒樓叉燒包變「曱甴包」　食客怒斥經理反悔不賠償 (有圖)

很多港人喜歡閒時到酒樓嘆一盅兩件，近日有港人到一間高級酒樓用膳時，卻發現點心內藏有昆蟲，叉燒包變「曱甴包」，該位食客欲叫職員處理，但職員禮貌欠奉之餘，原先答應賠償後更疑似「反口」，連折扣亦一併取消，令該食客非常憤怒並轉到網上報料，隨即於社交平台群組引起熱議。

食客怒斥經理反悔不賠償 雖然經理處理事件並提出免茶位作補償，但最後免10人茶芥省去160元的同時，原有的七折優惠卻被取消，全單要付原價。事主指，「我本身入座嘅時段係計大、中、小點7折，埋單時發現點解會無節扣嘅？收銀姐姐堅持話免咗茶位就無7折…態度亦非常惡劣！計吓條數，$16/位x10人=$160，我唔洗你補償我但點解連享有7折嘅權利都無埋？」而最後經理再作處理，全單僅收一位茶錢，大、中、小點照價7折了結事件。 網民：點解唔直接報食環？ 事件引起網民熱議，有網民驚訝高級酒樓的服務態度原來如此差劣，亦有網民建議應該直接向食環署舉報，因涉及食物安全，「點解唔直接報食環，人太好，佢地就會得過且過」、「佢叫收聲個下，就應該直接係佢面前報食環，Call白車肚痛」、「飲茶預左食曱甴」、「最怕得半隻...我上次去飲茶...係有條蟲爬...伙記即刻拎走同我取消個碟，個餐茶我咩都唔敢食」、「包入面勁伏，好恐怖，咬左免費張單都補償唔到」。