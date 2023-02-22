網上熱話｜烏溪沙「海之心」再現街坊連夜拆走　網民：放過啲魚蝦蟹啦(多圖)

烏溪沙沙灘心形石「海之心」一度被稱為「馬鞍山地標」，吸引不少市民和遊客慕名而來。惟在2019年有人認為砌石會破壞生態，影響海洋生物棲息，遂成立關注組發起拆石行動。直前日前，有網民在Facebook群組「烏溪沙石灘海岸關注組」發文，指烏溪沙沙灘「海之心」再次出現，惟當時要送小朋友上學，故不便即時上前制止。而根據其提供的相片所見，一名灰白髮中年男子由早上8時開始，慢慢砌出一個倒心形。
關注組聯同街坊拆石
而「烏溪沙石灘海岸關注組」成員到場了解後，亦發現水中再出現石心的輪廓。時至上周五(17日)深夜，聯同數名熱心街坊落水拆石，將大石移返到較深水位置，希望還原沙灘的自然面貌，避免影響水中生物棲息，整個行動大約花了一個多小時才完成。
網民：放過啲魚蝦蟹啦
據了解，今次石心大約用了200塊石頭，約有3、4成都有大量生物依附其上，主要是貝類及海葵等，其中大約有30塊石頭，肉眼可見有逾百生物依附，他們逐一將石頭移去較深水位置。關注組成員亦指，「由於石心位置位於潮間帶較淺水位置，佢哋可能只有大約3成時間會浸住水，而佢哋原本嘅生境，可能係9成甚至10成時間被海水浸住。好多貝類都係靠濾食微生物，海葵亦要在水裡捕食，長時間離水會影響佢哋進食。」
不過，石灘被還原不久，至昨日(21日)關注組成員，再收到另有人堆砌石心外框的報告，只能不時派人巡視沙灘，希望對方能夠停止再做出破壞生態行為。事件引發網民熱議，有網民直斥「砌嗰個完全係無知」、「放過啲魚蝦蟹，自己返屋企玩啦」、「亂砌破壞生態！」、「我以為佢砌定個墳比自己」、「睇完想砌佢一鑊多啲。」