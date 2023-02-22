網上熱話｜烏溪沙「海之心」再現街坊連夜拆走　網民：放過啲魚蝦蟹啦(多圖)

烏溪沙沙灘心形石「海之心」一度被稱為「馬鞍山地標」，吸引不少市民和遊客慕名而來。惟在2019年有人認為砌石會破壞生態，影響海洋生物棲息，遂成立關注組發起拆石行動。直前日前，有網民在Facebook群組「烏溪沙石灘海岸關注組」發文，指烏溪沙沙灘「海之心」再次出現，惟當時要送小朋友上學，故不便即時上前制止。而根據其提供的相片所見，一名灰白髮中年男子由早上8時開始，慢慢砌出一個倒心形。

關注組聯同街坊拆石

而「烏溪沙石灘海岸關注組」成員到場了解後，亦發現水中再出現石心的輪廓。時至上周五(17日)深夜，聯同數名熱心街坊落水拆石，將大石移返到較深水位置，希望還原沙灘的自然面貌，避免影響水中生物棲息，整個行動大約花了一個多小時才完成。

