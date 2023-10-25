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2023-10-25 16:08:29

網上熱話｜父入院3天離世 港女長文感激將軍澳醫院耐心照顧

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將軍澳醫院

將軍澳醫院

公立醫院一直被指環境混亂，醫護難以同時間兼顧太多病人。將軍澳一名女街坊在facebook群組「將軍澳主場」發文，分享父親入住將軍澳醫院的經歷，指父親雖然在入院3日後離世，但仍感激醫護耐心照顧，「時間長短都唔係咁重要了，重要既係屋企人都係身邊既陪伴。」

女街坊表示父親月初極度不適，到門診求醫後便需召救護車到將軍澳醫院急症室，在外科病房留院數日便逝世。她指父親等待入院期間，自己一直陪在身邊，因之前沒類似經歷、不清楚程序及步驟而感不安，但明白急症室環境混亂，醫護亦忙碌，沒有時間兼顧太多事。

醫護耐心解釋情況  提供最合適建議

父親半日後入住外科病房，她讚賞醫生講解詳細及直接易明，又為她解釋不同的治療方案會有甚麼影響，並提供最合適建議。由於父親需空腹進行檢查，長達20多小時未進食，她遇到一名有耐心的醫護詢問，對方很有耐性解釋情況，「如果現在准他進食，反而會增加其負擔」，令她安心許多。

她表示父親情況一天比一天差，離世當天已無法說話，需花很大力氣才能睜開眼，她擔心家中一行9人打擾其他病人休息，詢問可否換一間能容納9名家屬的病房陪父親走到最後。

轉移單人房  9 親人陪他走到最後

此時她再次遇上之前解答問題的醫護，以及另一位在安寧病房工作的護士，對方幫忙詢問主管，而主管亦批准將父親轉移至一間單人的隔離病房。最終她和家人得以陪伴父親，走完人生最後的12個小時，「講曬我地所有想講既野，從爸爸微小既表情變化，知道佢聽到我地既說話、有少少淚水、有少少微笑地安詳離開了。」

她特別向該名一直熱心幫忙的「戴眼鏡、高高瘦瘦嘅外科6s病房男醫護」及其他有心醫護致謝，感激他們幫爸爸的痛苦減到最少，及成全一家向父親道別的心願。「我知道唔係每個人、每個家庭可以咁幸運，真心感激。希望你地再忙再攰都好，仍然可以堅守信念，生命影響生命。」

 

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網民留言讚醫護專業有愛

帖文發布後引來不少網民留言，有人分享自己在將軍澳醫院的經歷，「我去年9月做了大手術後在6s留醫，醫護和其他人員都好有專業操守、有愛」、「我係醫院常客，住過幾間醫院最好都係將軍澳」，「社會不要太多投訴，多些感恩。我也對將軍澳醫院的服務感到滿意！」

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