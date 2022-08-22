網上熱話｜爸爸快餐店為兒子慶祝生日 有網民批評寒酸遭一面倒反擊

港人追求生活質素，物質豐裕，過生日不少人會舉辦大型生日會甚至到酒店staycation等等來慶祝。日前就有網民於社交平台發文，指一對父子於快餐店內慶生，並將這個溫馨畫面拍低上載到社交網站，怎料卻遭部分網民指父子寒酸，隨即引起網民熱烈討論。

從照片中可見，一對衣著樸素的父子在快餐店的桌上擺放了一個細士多啤梨蛋糕，蛋糕周圍插滿了蠟燭，儀式感滿滿。而坐在蛋糕前的「壽星仔」則雙手合十，閉著眼睛，對著蠟燭許願；父親則坐在對面，舉機給兒子拍照，記錄這個珍貴時刻。有網民批評父親選在快餐店慶生太過寒酸，「過生日帶兒子吃麥當勞？」、「蛋糕太小，過不起就不要過」。

網民群起反擊「寒酸」批評

此話一出，網民即群起反撃，不少人指這名爸爸將蛋糕插滿蠟燭很有心思，而且兩個人吃細蛋糕已很足夠，又認為慶祝生日在乎的是心意，而不是蛋糕、食物值多少錢，「下，點會寒酸？愛心滿滿，我係小朋友一定好開心」、「試問時下邊有老豆（竇）唔怕寒酸咁同個仔慶生？我只睇到個老竇好錫個仔至真，而且有蛋糕有蠟燭一啲都唔寒酸，生日就係咁簡單」、「講得出呢番說話嘅人，佢嘅心胸先至寒酸」、「慶生係在乎爸爸對兒子嘅愛，而唔係計較有幾奢華」、「爸爸好有心思，插咗好多技蠟燭喺生日蛋糕上面同仔仔慶祝生日，小朋友最鍾意麥當勞，他一定很開心和難忘了，慶祝地點和食乜嘢唔係重點，最重要係嗰份愛心和關懷」，有網民指，麥當勞從來都是小朋友最愛，小朋友去麥當勞才最開心，「小朋友唔去麥當勞唔通帶佢去Lady M打卡」、「可能小朋友自己都最想去老麥」。

網民： 單純看到父子溫馨慶祝生日就夠

有網民亦指，不知情的人不應隨便批評，「人哋鍾意點慶祝都係人哋嘅事，爸爸可能已經盡了自己的能力買個蛋糕同個仔慶生」，但亦有網民指不應去猜測父子家庭背景，因為不論父子是否富裕，也同樣有權選擇以甚麼形式去慶祝生日，「我哋不需要也不必去估計他們是否富裕。我哋單純看到他們父子兩溫馨地慶祝生日就夠了。」