網上熱話｜牛頭角簡約公屋似蘇聯建築風？網民：設計停留60年代

位於牛頭角彩興路的簡約公屋即將完工，提供2,290個單位預計第二季入伙，近日有網民發布建築最新圖片，有網民甚至認為它有舊式風格，「有前蘇聯建築影子」、「啲6、70年代公屋款式返晒嚟」。(連登討論區)

位於牛頭角彩興路的簡約公屋即將完工，兩座樓宇分別高達18至19層提供2,290個單位，預計第二季入伙，近日有網民發布建築最新圖片，有網民甚至認為它有舊式風格，「有前蘇聯建築影子」、「啲6、70年代公屋款式返晒嚟」。

牛頭角彩興路的簡約公屋提供約2,290個單位（包括一至二人、三至四人，以及四至五人單位），項目內有小巴站、小商店、自助洗衣店、溫習／活動室、社區服務設施等，附近亦有多條小巴及巴士線往返彩虹港鐵站及港九不同地區。由項目步行五至十餘分鐘可到達彩福邨街市、彩德商場及彩雲商場。預計每月租金約1,110元至2,650元（視乎單位大小而定）。

近日討論區有網民發布彩興路簡約公屋即將完工的照片稱「簡約公屋起到好靚！」、「得簡約公屋得宇宙」，引發網民熱議。有人稱「幾有蘇聯the blocks嘅感覺」，指設計流露著蘇聯粗獷主義（Soviet brutalism）的設計風格，猶如蘇聯砌塊建築（Soviet Blocks），「呢啲根本就係蘇聯嗰啲盒子屋」、「喺烏克蘭都好多呢款樓宇」，亦有網民誤以為項目是工廈，「改建工廈仲抵玩喇，反正都起得咁似」。

另有不少網民直言，項目看似本港60至70年代的公屋，「似瀝源邨果舊長型60-70年代既款，時代倒退」、「好舊式feel」，「同以前牛頭角上下邨個類舊公屋有咩分別」、「個樣好似就黎要重建既彩虹邨」、「高級徙置區」、「返璞歸真」。亦有人指「住公屋仲學人講設計？」、「有得你住都偷笑啦！」、「唔洗住劏房唔好要求咁多」。