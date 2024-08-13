網上熱話｜狗義工定領養死線 揚言「送唐狗兄弟一程」被批情緒勒索

義工拯救流浪貓狗後，都希望為牠們覓得好主人。不過一名義工在社交平台發文為一對流浪唐狗尋找主人時，竟自設「死線」，揚言限期前仍未有人領養，將會「親自送佢哋一程」，引起網民嘩然，斥有人情緒勒索，「你憑乜嘢決定人哋生死？！」。

該名多次拯救動物的義工昨日（12日）在Facebook發文並上傳一對唐狗Benny和Johnny的照片，指兄弟約4個月大，是她於6月中駕車途經大帽山時發現並救起，惟等了兩個月，「即使出post參加領養日都冇人睇中佢哋，暫託姨姨屋企已經有好多狗，唔可以收留佢哋」。她更設「死線」，指「如果9月30號之前無人領養，我會10月1日親自送佢哋一程。唔好問我點解，問下啲人點解買狗仲好，問下佢哋點解選擇購買而唔領養。你哋每買一隻狗，就等於扼殺咗一隻正等待領養嘅狗嘅機會。」

義工網民圍攻 「你憑乜嘢決定人哋生死」 帖文引起一眾義工及網民「圍攻」，有人留言怒斥情緒勒索及道德綁架，惟該義工反擊「我真係冇情緒勒索過你哋，你哋唔好屈X我啦。叫你哋支持領養啫，好難咩？」，另其他人斥「你憑乜嘢決定人哋生死？！」、「咩叫送一程！幫唔到如果沒人領養咪絕育原放囉，生命唔係任何人可話事，簡直係道德勒索」、「你係一位好資深既義工， 係咪做義工會做到滑曬啞？寫一句親自送佢哋一程感覺好冷血。如果出唔到領養就要攞去啪，你不如休息下唔好救，至少佢地喺山仲有一線生機」、「無人要就要死，咁你又救佢哋，你救佢哋要預咗有暫托」、「呢位「義工」唔該你唔好再「救」！」、「走火入魔，唔想做，就收山」。

亦有人擔心狗狗安危，留言詢問領養要求「請問係咪要一對領養？」、「2個小朋友幾時會再出領養日啊，想同佢哋見下面」、「請給狗狗一個生存的機會」。

