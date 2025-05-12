網上熱話｜獲家人揼本炒股　36歲港男輸光150萬：我點樣可以重來？

一名36歲港男近日在社交平台Threads發文，分享自己長達十多年的炒股血淚史。他在帖文中透露，多年來在股市中屢戰屢敗，最終在今年輸掉150萬元身家，相當於過去十多年的人工。事主坦言：「而家連屋企人同另一半都唔敢講，真係人生谷底……感覺人生已經完咗」，引發眾多網民熱烈討論。

事主回憶，自己出身基層家庭，20多歲時獲得家人給予的10多萬元資金，對他來說是「天文數字」。懷著致富夢想，他首次投資中概股，聽信「追冇死」的說法，結果股價腰斬，被迫割肉，初次體驗投資失敗的痛苦。

不甘心的他隨後向銀行借貸30萬元，轉戰高風險牛熊證，希望「翻身追數」，卻再度血本無歸。幾年後，28歲時他重新儲蓄20多萬元，轉戰美股市場，卻依然虧損。「每年將人工投入，輸完又再投入，年年虧損」，直到今年清算，才驚覺已累計損失150萬元。

「好似人生已經完咁」

目前他月入約4萬元並已還清債務，但對未來感到迷茫：「去到55歲退休都係儲得6百萬，好似人生已經完咁，莫講話結婚生仔買樓」他擔心若家中有事，連錢都拿不出來幫忙。看著朋友生活安穩，他感到失敗。「小時候夢想創業賺大錢，財富自由環遊世界」，但十多年的教訓讓他深刻體會現實的殘酷，反問「我怎樣才能重來？」