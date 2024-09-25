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2024-09-25 13:06:20

網上熱話｜理大中秋橫額寫錯蘇軾名作　「千里共嬋娟」變「千裡共嬋娟」

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網上熱話｜理大中秋橫額寫錯蘇軾名作，「千里共嬋娟」變「千裡共嬋娟」。(網上圖片)

網上熱話｜理大中秋橫額寫錯蘇軾名作，「千里共嬋娟」變「千裡共嬋娟」。(網上圖片)

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「人有悲歡離合，月有陰晴圓缺，此事古難全。但願人長久，千里共嬋娟。」宋代大作家蘇軾這首《水調歌頭》，相信連小學生都耳熟能詳，甚至歌后鄧麗君和王菲亦曾翻唱這首作品。蘇軾的原文意思是借月抒懷，以表達對親人的思念和對團圓的祝願。然而，近日有網民發現這首連小學生都能認識的作品，竟然在理工大學的中秋橫額上出現了錯字，惹來不少網民熱議。《am730》正向理大查詢事件。

▼網民留言表達看法▼

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「千里」變「千裡」

事關有網民在社交平台上載了一張照片，顯示在理大的校園有蓋行人路上掛起一幅中秋橫幅，上面寫有蘇軾《水調歌頭》的詞句。惟原文中的「但願人長久，千里共嬋娟」卻錯寫為「但願人長久，千裡共嬋娟」，將「里」寫成了「裡」，這不僅改變了字的意思，也讓蘇軾原文中「希望人們能夠長久地生活，即使相隔千里亦可一起欣賞月亮」的內涵完全不同。雖然照片沒有標明拍攝時間，但本港上周正值中秋佳節，因此不排除該照片為近日拍攝。

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網民：仲話大學？

照片在多個社交平台瘋傳，引起網民熱議。有人直指「文盲大學」，認為「感覺是繁簡轉換的禍」，還有人感慨道：「咁簡單詩句都可以錯，仲話大學」、另有網民表示，「簡體轉繁體，定係打緊普通話拼音」、「裡可以寫做里，唔代表里=裡，中文差都算，你連邏輯都錯」。然而，也有網民用簡體字留言，表示「文字是用來方便交流的，能看懂就好，不要顛倒了。」但這番說法引來了其他網民的反駁。

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