「人有悲歡離合，月有陰晴圓缺，此事古難全。但願人長久，千里共嬋娟。」宋代大作家蘇軾這首《水調歌頭》，相信連小學生都耳熟能詳，甚至歌后鄧麗君和王菲亦曾翻唱這首作品。

中秋橫額寫錯蘇軾名作

蘇軾的原文意思是借月抒懷，以表達對親人的思念和對團圓的祝願。然而，近日有網民發現這首連小學生都能認識的作品，竟然在理工大學的中秋橫額上出現了錯字，惹來不少網民熱議。校方今日一度以印有正字的貼紙覆蓋在錯字位置上修正，惟及後將所有橫幅除下，《am730》正向理大查詢事件。