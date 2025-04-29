網上熱話｜理大40元旅行藥包7款備用藥 網民羨慕：校外人都想買

小紅書近日出現不少關於香港理工大學旅行藥包的帖文，指只需40元就有齊傷風、抗敏感、止痛、止嘔及退燒等7款備用藥，藥包是由理工大學醫療保健處提供。(小紅書)

去旅行最怕出現水肚不服或生病，最好有藥物傍身。社交平台小紅書近日出現不少關於香港理工大學旅行藥包的帖文，指只需40元就有齊傷風、抗敏感、止痛、止嘔及退燒等7款備用藥，獲讚搭配全面又方便，「去旅行必買」，惟只限校內學生或職員，大批網民羨慕，直言「校外人都想買」。

近日在小紅書輸入關鍵詞：「理大旅行藥包」，就發現有不少學生分享帖文，藥包是由理工大學醫療保健處提供，該校全日制學生及職員預約後，即可以40元申領，每人每次限購2份，藥物分別是「傷風/抗敏感」、「止肚痛」、「止嘔心/止嘔/止暈」、「止癢」、「止瀉」、「止痛/退燒」及「胃痛」，就連止痕藥膏都有提供，說明手冊內亦有詳細列出不同情況的處理方法，以及藥物的使用方法、注意事項等；另外亦提供膠布、酒精藥棉、生理鹽水及一本旅行保健手冊，份量約2至3日，保存期約6個月。

有學生透露先用八達通支付15元掛號費，Walk-in亦可以，之後向醫生說明需要旅行藥包，並在登記處以現金支付40元，便可以按照收據到取藥處領藥，醫生亦會詢問是否有慢性病及經期等個人病歷，全程只需10分鐘。

有學生首次睇醫生取藥時都直言「打開後都震驚了」，全因藥包內各種常備藥品種類齊全，售價僅需40元，坦言「真的會說一句學校福利很全面很貼心」、「省去自己去買或者自己搭配的麻煩步驟」。不少網民都大感羨慕：「給我羡慕壞了」、「校外人都想買」、「已畢業的可以路過買一份嗎」、「這樣一小包去哪裡都方便」；連中大學生都直言「真好啊，中大要$100」。