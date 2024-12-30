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2024-12-30 17:10:00

網上熱話｜瑞幸咖啡殺入新都城惹熱議 網民︰將軍澳變「小深圳」

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有網民指近期多間內地餐飲品牌進駐新都城中心，形容將軍澳如變身成為「小深圳」。(facebook「將軍澳主場」/連登討論區)

有網民指近期多間內地餐飲品牌進駐新都城中心，形容將軍澳如變身成為「小深圳」。(facebook「將軍澳主場」/連登討論區)

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瑞幸咖啡進軍香港，近日於尖沙咀美麗華廣場、將軍澳新都城中心5間分店試運，其中將軍澳分店外大排長龍，引起不少當區街坊關注，更有人指近期多間內地餐飲品牌進駐新都城中心，形容將軍澳如變身成為「小深圳」。

瑞幸咖啡進軍香港，近日於將軍澳新都城中心5間分店試運(facebook「將軍澳主場」) 瑞幸咖啡進軍香港，近日於將軍澳新都城中心5間分店試運(facebook「將軍澳主場」) 瑞幸咖啡進軍香港，近日於將軍澳新都城中心5間分店試運(facebook「將軍澳主場」) 瑞幸咖啡進軍香港，近日於將軍澳新都城中心5間分店試運(facebook「將軍澳主場」) 「檸季」、「不二同學」、「西塔姥太太」、「農耕記」、「太二酸菜魚」、「九園重慶小吃」、超市「好特賣(HotMaxx)」等內地品牌先後進駐將軍澳各大商場。(連登討論區) 「檸季」、「不二同學」、「西塔姥太太」、「農耕記」、「太二酸菜魚」、「九園重慶小吃」、超市「好特賣(HotMaxx)」等內地品牌先後進駐將軍澳各大商場。(連登討論區) 「檸季」、「不二同學」、「西塔姥太太」、「農耕記」、「太二酸菜魚」、「九園重慶小吃」、超市「好特賣(HotMaxx)」等內地品牌先後進駐將軍澳各大商場。(連登討論區) 「檸季」、「不二同學」、「西塔姥太太」、「農耕記」、「太二酸菜魚」、「九園重慶小吃」、超市「好特賣(HotMaxx)」等內地品牌先後進駐將軍澳各大商場。(連登討論區) 「檸季」、「不二同學」、「西塔姥太太」、「農耕記」、「太二酸菜魚」、「九園重慶小吃」、超市「好特賣(HotMaxx)」等內地品牌先後進駐將軍澳各大商場。(連登討論區)

連登討論區及facebook「將軍澳主場」群組近日均有網民開帖，稱瑞幸咖啡殺入新都城，連同「檸季」、「不二同學」、「西塔姥太太」、「農耕記」、「太二酸菜魚」、「九園重慶小吃」、超市「好特賣(HotMaxx)」等內地品牌先後進駐將軍澳各大商場，認為該區已經變成「小深圳」。

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網民及將軍澳街坊均熱議，「見將軍澳離深圳咁遠咪開多啲」、「咁仲駛乜上去」、「終於唔洗搭咁耐車，一落樓就到左深圳咁」、「真係以為去咗大陸」、「沙田都係啦」、「新城市都唔夠佢黎」、「吸引大陸遊客來香港食大陸餐廳」。

「冇深圳既服務同價錢呢」

惟有網民表示北上消費盛行是因為價格平及服務好，如價錢唔似深圳卻跟香港價「我有冇需要幫襯？」，「其實香港啲餐廳調低少少價錢，服務態度好啲，都應該會有客的，我見將軍澳都有些餐廳經常客滿，原因都係價錢不太高，食物都可以，人流才會高。」，亦有人表示「我覺得開唔係問題，但係香港價錢大陸品質就好有問題」、「冇深圳既服務同價錢呢，睇吓捱到幾多個月租金同人工先啦」、「香港經營成本高，就算同一間公司落香港開都係賣野貴」。

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