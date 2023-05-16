網上熱話｜用點心紙收兩元惹熱議　彩福︰上月已取消

現時本港食肆轉用二維碼自行落單，有聽眾致電商業電台節目投訴，有酒樓向使用點心紙落單的茶客收取兩元服務費，事件引起網上熱議，不滿酒樓額外徵費。

過去曾收取茶客兩元服務費的彩福婚宴集團董事總經理何健向AM730表示，集團早於3、4年前嘗試推行電子點餐，但因當時未普及而放棄，近年飲食業人手短缺，加上食肆電子點餐開始普遍，而經過「安心出行」後，包括年長市民對使用電話程式亦較熟習，故於上年底再次推出電子點餐，除節省人手，亦可提高上餐的效率和節省用紙。

收兩元手續費作電子點餐誘因

何健表示，推出電子點餐初期亦有提供點心紙，但不少客人仍選擇點心紙點餐，未能達到集團節省人手和加快效率等目的，故集團開會後決定收取兩元手續費作為誘因，但措施推出後引來茶客反彈，故實施一至兩個月後，已於上月取消另收服務費的安排。

他指，現時集團旗下酒樓沒有提供點心紙，如客人不懂得使用電子點餐，侍應可以教導食客，「公公婆婆都好接受新物，用5至10分鐘就學識，第二日飲茶已識自己手機點餐」，若堅拒使用電話落單，侍應則會提供一份過膠的餐單，由侍應代為落單。

彩福︰轉用電子點餐需時適應

他向受額外服務費措施影響而不開心的食客道歉，並會繼續聆聽食客意見，會研究日後會否重新提供點心紙。他認為，由點心紙轉到電子點餐是飲食業趨勢，「過去由姐姐推點心車到點心紙，大家都要適應一段時間，現在到手機點餐，也需要時間適應」。