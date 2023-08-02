網上熱話｜男女拖雙門雪櫃搭港鐵捱轟　目擊者：我應承咗擺上網一定做

港鐵一向有限制乘客攜帶行李的體積，有網民今日(2日)在社交網站表示，乘搭港鐵期間遇到兩名用手推車運送雙門雪櫃的乘客，包括一名婦人和年輕男子，幸港鐵職員及時發現，立即衝到月台制止該婦人登上列車。他形容涉事婦人起初仍不想離開，「好彩靚靚地(港)鐵職員押解佢離開」，又直言擔心「高過人」的雪櫃運送期間隨時翻側、跌下來，「隨時整親人，老人家就麻煩。」

目擊者：不拆轆單車仍勉強接受

目擊事件的網民指，有時候手推車、不拆轆單車「都仲勉強地接受到」，又稱當時已向港鐵職員表明如有需要，可擔任目擊證人。他續說，婦人和男子離開時也有「加把口」斥責兩人，直言「我應承咗擺上網，一定做，我冇開你樣，已經比(俾)足面你」。