網上熱話｜男子帶大膠樽入港鐵站裝免費水 網民憂「玩爛咗」：遲早要拍八達通

港鐵於36個車站裝設飲水機，方便乘客自備水樽補充飲用水。有網民於社交平台發文貼出照片公審，一名男子帶同購物車及大膠樽，使用港鐵站飲水機裝免費水。帖文引來網民爭議，有人斥男子濫用水機，「玩爛咗，遲啲可能要搞到要拍八達通」，亦有網民認為行為並無不妥，「無人用佢用有咩問題」。 公審男子的網民昨日於Threads發文貼出照片，一名中年男子站在港鐵站飲水機旁等待入水，水機中放了大膠樽，身旁放有一部摺疊式購物車，帖文寫道：「為咗慳錢，喺地鐵攞水咁都得。」

▼▼▼港鐵飲水機位置▼▼▼

有網民批評男子濫用水機，「會唔會太cheap」、「洗唔洗去到咁盡」、「又玩爛一樣福利」、「遲早免費水供水機都會消失」、「玩爛咗，遲啲可能要搞到要拍八達通，仲要每天只可以取一次」、「佢咁做法咪影響左真正有需要既人囉」、「人哋畀啲水你方便無水時飲，你裝成桶嚟帶走拎去第二到？」 不過也有網民撐男子，「你可以話肉酸，但其實我睇唔到有咩問題，咁人哋就係畀人裝水㗎嘛，佢又唔係阻到其他人裝，整件事亦無違反設置水機嘅目的」、「可能佢屋企冇水呢」、「無人用佢用有咩問題」、「有陣時唔了解對方情況，就唔洗講太多，有需要咪攞」、「如果佢攞完去倒就要鬧，但如果佢有需要/要慳錢拎去飲咪攞」、「佢覺得咁樣托幾支水返屋企係開心過交水費嘅，有咩問題？」、「你話後面有一堆人排緊隊就話啫，無人排緊我唔覺得有咩問題」。

港鐵早於2022年起，為支持環保，並提升乘客整體的乘車體驗，宣佈於16個港鐵站增設飲水機。時至今日，港鐵全綫合共有36個站有提供免費飲用水。

