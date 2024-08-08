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2024-08-08 14:53:05

網上熱話︱男子持廿張A4紙「月餅券」影印本換餅 店方：專業少少得唔得

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一名男子拿著20多張「貓山王榴槤冰皮月餅劵」彩色影印本前往兌換月餅(Crystal House水晶屋fb)

一名男子拿著20多張「貓山王榴槤冰皮月餅劵」彩色影印本前往兌換月餅(Crystal House水晶屋fb)

中秋節將至，不少商店正發售月餅券，但竟有人「影印」月餅券換月餅？有零售雜貨店表示，一名男子手持20多張「月餅券」影印本，欲前往門店換月餅，不過「禮券」是直接用A4紙彩色影印，沒有蓋印號碼，亦沒有背面，「連剪返張券個樣都冇」，店方小編直言笑到肚痛，「專業少少得唔得呀」，又指店員報警時，對方已離開，有網民笑言「去印銀紙仲直接」。

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零食雜貨店「Crystal House水晶屋」在社交平台發帖分享該宗「超低能勁搞笑」騙案，閉路電視顯示周二(6日)晚上有一名男子拿著20多張「貓山王榴槤冰皮月餅劵」的彩色影印本，前往長沙灣麗新商業中心分店兌換月餅。照片可見，「月餅券」全為A4紙彩色影印本，為36D DURIAN 馬來西亞貓山王榴槤冰皮月餅系列的月餅券，店方小編引述職員指男子操純正粵語，「我同事話佢好正常！仲打電話畀佢朋友確認吓」，又形容對方有「親切眼神同埋笑容」。

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店方小編直言第一次見A4紙咁大張嘅月餅券，「今日肯定係愚人節，呢個客人好慘，肯定係畀益友整蠱」、「冇印仔、又冇Number（號碼）！又冇背面」、「大佬呀！臨時演員都係演員，專業少少得唔得呀。你影印本都麻煩剪一剪返張券個樣出嚟啊」，坦言笑到肚痛，店員見狀當時選擇報警處理，但對方已離開。有網民質疑男子會否亦是被騙，小編指「呢個係一個謎，但佢最後20多張券冇攞走！大家應該心中有數」。

網民：不如去印銀紙仲直接

事件引來不少網民關注，有人笑言「大癲，剪都懶得剪」、「彌足珍貴值得珍藏絕版」、「下次不如直接印銀紙，咁想換咩都得」、「比返個影印本月餅佢」、「七月…佢都只係想拎個紙月餅，比下面嘅親戚朋友啫」，亦有人指「彩色影印，虛假文書」，及要求店方下次要及時阻止對方離開，以免有更多店鋪中伏。

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