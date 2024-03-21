網上熱話｜男子驚險追機場巴士目擊者挪揄「下次試吓追飛機」　網民：你估5分鐘一班咩

正離站的A36線巴士及後因有人追巴士而停下。(FB群組「馬路的事討論區」片段截圖)

全港專營巴士現時俱設有到站時間預報，乘客可參考作行程規劃。有網民日前上載一條車Cam影片，可見機場地面運輸中心巴士總站有一名男乘客拔足狂奔追趕一輛正在離站的龍運巴士A36線巴士。從拍攝到的片段可見，男子奔跑最少8秒後，巴士終於停下來並讓其登車。片主在帖文形容男子跑得很快，揶揄對方「下次試吓追飛機。」

大批網民留言讚揚該龍運巴士車長好人，「比上車，好有人情味」、「巴士佬肯等埋佢算係咁」，亦有人指現時機場巴士班次疏落，「30分鍾(鐘)一班呀，你估你地(哋)5分鍾(鐘)一班車咩」、「現在有時超過30分鐘一班，追到都實追」、「其實都慘，趕唔到又唔知等幾耐」。

片主其後在留言欄進一步解釋指，當時涉事巴士已經開車離站，車長當時正常已經望向右邊倒後鏡注視交通情況，反而該名乘客在左方追出馬路「夾硬截停」巴士，並相信有拍打車身向車長示意，質疑網民為何不覺得有關危險行為有問題。有留言亦認為正正是部分好心的車長，縱容一些人認為車長必須要接載追車乘客，「就係果(嗰)d(啲)司機縱壞晒班人覺得老奉」、「做壞規矩就係」。

資料顯示，片中的A36線來往機場及錦田錦上路站，途經元朗和屯門紅橋，日間非繁忙時間30分鐘一班車。