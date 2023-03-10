網上熱話｜男客大談情慾對話　的士司機霸氣回應

行車期間乘客大談情慾對話

片段開始時可見到身穿灰色衣服的男乘客上車，又向司機表明去游泳池，其後的士行駛時，他拿出手機並以錄音通話疑與朋友對話。

對話中，該乘客講述大談情慾對話，指自己曾與一名司機發行性行為，「佢叫我幫佢XX（手淫），我真係幫佢XX，我畀咗500蚊佢，跟住我覺得無所謂囉，大家男人，佢有老婆，我又有老婆，我覺得無乜嘢啫，大家發洩吓咋嘛，我又唔係X佢，佢又唔係X我。」

影片亦見，錄音期間該乘客眼神不時望向的士司機，他見司機無反應，即繼續說，「我又唔會有愛滋病，我諗最安全；跟住佢用手幫我XX（手淫），因為我老婆又好少幫我XX，但係我又唔想叫X，因為叫X好有罪惡感，但男人幫男人就可以⋯⋯」。