網上熱話｜男客大談情慾對話　的士司機霸氣回應

的士司機每天工作都能遇上不少奇人奇事，最近網上流出一段的士車Cam影片，片中一名男乘客大談情慾對話，內容相當露骨及大膽，而的士司機聽後更回應「唔好騷擾司機揸車」，隨後網民更批評該乘客缺德及認為構成騷擾。
該影片日前於YouTube頻道被上傳，片段長約3分多，據悉由上周日（5日）拍攝，據了解，的士司機約30多歲，遇上男乘客大談情慾對話亦感到意外。
行車期間乘客大談情慾對話
片段開始時可見到身穿灰色衣服的男乘客上車，又向司機表明去游泳池，其後的士行駛時，他拿出手機並以錄音通話疑與朋友對話。
對話中，該乘客講述大談情慾對話，指自己曾與一名司機發行性行為，「佢叫我幫佢XX（手淫），我真係幫佢XX，我畀咗500蚊佢，跟住我覺得無所謂囉，大家男人，佢有老婆，我又有老婆，我覺得無乜嘢啫，大家發洩吓咋嘛，我又唔係X佢，佢又唔係X我。」
影片亦見，錄音期間該乘客眼神不時望向的士司機，他見司機無反應，即繼續說，「我又唔會有愛滋病，我諗最安全；跟住佢用手幫我XX（手淫），因為我老婆又好少幫我XX，但係我又唔想叫X，因為叫X好有罪惡感，但男人幫男人就可以⋯⋯」。
司機：唔好騷擾司機揸車
相信司機忍無可忍，提起左手示意男乘客收聲：「你唔好講呢啲嘢，好唔好？」男乘客當刻像如夢初醒，「Sorry，我同我朋友講」。司機續稱：「靜啲，保持車廂靜，你唔好騷擾司機揸車。如果你講呢啲嘢，我兜埋一二邊，畀你落車呀。」更強調行車時騷擾司機屬犯法。
司機亦提醒有車cam正在錄影以保障雙方，乘客為化解尷尬，亦提早伸手向司機付錢下車走人。
網民：個乘客係性騷擾
有網民看完片後，表示乘客有性騷擾司機之嫌，「呢單嘢根本上個乘客係性騷擾，可以報警告佢」、「佢真係望住個司機黎講、睇個司機有咩反應」、「佢仲要開大個擴音機講， 極度變態唔抵可憐」；亦有網民表示該乘客是街坊，指出過往亦有同類事件發生；亦有人表示公開車Cam不太好「其實車cam片係咪唔應該公開當時人果樣呢？司機自己唔出樣只出乘客又係咪公平呢？」。