網上熱話｜男童港鐵「海濱站」玩門被阻爆怒 掟物狂吼惡過大人：我打死你呀！(更新)

【12月30日 新增港鐵回應】 港鐵將兩卡退役的東鐵綫中期翻新列車（烏蠅頭）轉贈發展局，並將列車重置於灣仔水上運動及康樂主題區「海濱站」，上周四(21日)開放予市民參觀。然而近日卻發生小童玩門事件引發衝突。社交平台影片可見，在聖誕節正日，有中年男子因不滿男童玩門怒罵對方，及後與男童家長互罵，涉事男童更怒掟物品加入罵戰，甚至比大人更惡，發難恐嚇「我打死你呀」。 有網民在facebook專頁上載約一分鐘影片，事發於聖誕節下午近6時，一名身穿藍色羽絨外套的中年男子疑不滿男童玩門，以粗口責罵對方，多名在旁市民調停，勸喻「大家香港人嚟，安靜」、「唔好搞大件事」、「小朋友出黎玩姐，唔好勞氣」。

然而，疑似男童的父親上前以粗口反駁，「佢係要玩門啊，咁又點X樣啊！你個低能仔」，另一名男童上前試圖把他拉走。男童的疑似母親亦加入罵戰，認為列車並非真港鐵，只是用來參觀。

疑似父親粗口反駁「佢係要玩門啊，咁又點X樣啊」 疑似母親拉走身穿間條衫、疑涉事的男童，惟他情緒一直暴怒大叫，「我唔走！我照玩！我就係唔聽佢講！」更兩次掟掉手中的手上聖誕老人飾品，並罵中年男子「你傻㗎？」。中年男子繼續責罵他玩門，涉事男童竟恐嚇對方，「聖誕節搞到咁唔開心啊，我打死你啊！照玩！」及後疑似母親要求他離開。「喂，你做咩事啫？走啦！」，及後列車關門，影片至此結束。

對於小童在事件中加入罵戰，惡形惡相的表現比大人更惡，引發不少網民熱議。「個小朋友仲惡過啲大人。」「在小朋友面前是否收點氣，這個小朋友長大之後會怎樣。」「怪獸家長點教小朋友。」「唔好大教壞細」「你睇到個小朋友，就睇得出去有冇家教囉！屋企人咁樣教佢？」 港鐵回應：該場地日常管理由發展局負責 港鐵就上述事件回應，表示一直重視保育，希望為服務香港多年及承載集體回憶的退役列車帶來「第二生命」，包括將退役「烏蠅頭」列車捐贈予發展局並重置於海濱，很高興見到不少市民和遊客，特別於聖誕假期期間到來「打卡」，享受這公共休憩空間，我望大眾都愛護「烏蠅頭」列車，互相禮讓，並注意安全。