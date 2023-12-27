網上熱話｜男童港鐵「海濱站」玩門被阻爆怒 掟物狂吼惡過大人：我打死你呀！

港鐵將兩卡退役的東鐵綫中期翻新列車（烏蠅頭）轉贈發展局，並將列車重置於灣仔水上運動及康樂主題區「海濱站」，上周四(21日)開放予市民參觀。然而近日卻發生小童玩門事件引發衝突。社交平台影片可見，在聖誕節正日，有中年男子因不滿男童玩門怒罵對方，及後與男童家長互罵，涉事男童更怒掟物品加入罵戰，甚至比大人更惡，發難恐嚇「我打死你呀」。

有網民在facebook專頁上載約一分鐘影片，事發於聖誕節下午近6時，一名身穿藍色羽絨外套的中年男子疑不滿男童玩門，以粗口責罵對方，多名在旁市民調停，勸喻「大家香港人嚟，安靜」、「唔好搞大件事」、「小朋友出黎玩姐，唔好勞氣」。