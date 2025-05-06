網上熱話｜疑不滿攞袋加一蚊 元朗躁漢爆粗罵茶飲店員：你有無尊重過我

社交平台流傳影片，元朗千色匯一名男子到天仁茗茶購買外賣飲品，懷疑不滿店方按法例要求收取一元膠袋費，激動爆粗大鬧店員「你有無尊重過我！」、「你玩我唔起㗎！X你老母！」 涉事地點位於元朗千色匯的天仁茗茶分店，該名中年男子當時以街坊造型現身，穿背心底衫短褲穿拖鞋挽膠袋。有網民昨日（5日）在社交平台Threads發布事發影片，表示該男子「買嘢要袋加一蚊，唔想畀就喺度嘈鬧人唔畀袋佢。鬧咗好耐，我見唔對路，就由舖頭走出去幫手拍低，萬一有需要可以做證。」

當時男子站在店內收銀前，激動爆粗怒斥收銀店員：「你做乜X嘢啊！你係咪想玩嘢啊！玩乜X嘢啊！你有無尊重過我先啊！我依家問你，你有無尊重過我！」男店員冷靜地反問：「咁你有無尊重過我啊？」男子回應：「咁你無尊重過我，我點X解要尊重你先！我尊重你乜嘢啊！你依家落唔落單?係咪唔賣畀我?」店員保持禮貌解釋：「我就係落緊（單），你想要改....收錢」男子打斷店員說話：「打包外賣囉！都係嗰句！」店員再問「畀咩Payment？」男子又爆粗回應：「唔X得啊？」店員說：「得啊。」大叔仍怒不可竭：「乜嘢Payment？你接受咪得囉！」

拍片者大喊「幫手嗌商場保安啊」 這時聽到拍片者向途人大喊：「幫手嗌商場保安啊，唔該！喂，有無人幫手嗌商場保安啊？」 男子繼續指罵店員：「你玩乜X嘢啊！」店員強調：「我無玩嘢啊，我剩係問你....」此時大叔「爆seed」打斷店員的說話：「我X你老母臭X！報警囉！咁想點啊！...你想玩乜X嘢啊！...我....香港人嚟㗎，你玩我唔起㗎！X你老母！你以為我咩啊！」男店員被罵仍保持冷靜，沒有出言再刺激對方，拍片者此時大喊：「你返入去啦，唔好理佢！」男子這時再大喊「X你老母」，即轉身怒氣沖沖離開。

樓主在帖文中表示，當時叫路人幫手叫商場保安：「咁耐都冇保安嚟，我就一路拍一路大聲叫人搵保安，全場嘅人都喺度食花生。叫咗幾次先見個保安喺老鍊咁遠打緊電話，但完全冇人出現過幫手。」 網民稱讚店員冷靜應對好EQ 網民指外賣膠袋收一元是法例規定，斥男子不應遷怒店方：「天仁(茗茶)部分包裝係氣密，所以係合法收$1。」、「$1左好耐啦，佢第一次take away要收呢$1？定佢次次都為左$1咁鬧人」 、「其實膠袋要收錢唔係今日嘅事~何必要鬧一個只係跟公司規矩嘅服務員呢」、「膠袋徵費都實行咗好多年啦，個阿叔啱啱先放返出嚟？」、「擲個一蚊埋去咪解決左件事囉 」、「幾驚佢爆血管，激動到咁」。