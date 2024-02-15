網上熱話｜疑不滿被清潔女工碰到　旺角揹名牌袋女喝斥：快啲做清潔工啦 (有片)

該影片長約5分鐘，發生在旺角通菜街。影片見到，兩名分別揹著YSL(SAINT LAURENT)和COACH手袋的女子疑不滿清潔工換垃圾桶時碰到她們，於是當街責罵該名清潔工，旁邊一名大叔看不過眼，上前喝斥兩名女子她們「兩個人蝦(欺負)一個人」、「蝦老人家」、「蝦一個清潔工人」，女子怒斥「你走開啦，你都唔知咩情況」，另一名女子就指摘清潔工「一句唔該都無」。

正所謂「職業無分貴賤」，惟近日一段喝斥女子做清潔工影片在網上瘋傳，惹來網民紛紛留言討論，批評影片兩名女子的言行。

此時清潔工解釋想換垃圾桶，但兩名女子站在垃圾桶旁未有讓開，於是大聲叫她們，揹名牌袋的女子便解釋聽不到清潔工講話。雙方僵持不下，其中一名女子忍不住揶揄清潔工「快啲做清潔工啦！真係」。此言一出，馬上惹來更多男途人上前幫助清潔工，怒斥女子看不起清潔工：「人哋做乜嘢工關妳X事啫？」、「妳可以咁樣講嘢㗎咩？做清潔工唔X得啊？唔可以做清潔工啊？」惟兩名女子不甘示弱，體現出敢於鬥爭的精神，反駁對方「你而家係咪要鬧人啊？係咪要鬧人先？」並辯稱自己並無看不起清潔工。

期間有人表示要求報警，惟最終沒有報案。至於兩名女子在同行男子勸說下掉頭離開，惟仍不時回頭怒罵途人，期間有男途人不斷爆粗罵兩名女子，更有人揶揄兩名女子：「有冇錢住酒店呀？」

網民：真正狗眼看人低

大批網民看過影片後均狠批兩名女子的言行離譜：「真正狗眼看人低」、「阿叔罵得好」、「阿叔好嘢挺身而出」、「職業無分貴賤，人格有分高低」、「今次撐班大叔，清潔姐姐靠努力為生，值得尊重」、不少網民亦為清潔姐姐打氣：「清潔工人好身苦為市民服務，市民要尊重佢地啊」、「清潔姐姐、我支持您」。