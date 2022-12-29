網上熱話｜疑不甘被抄牌變GTA真人版　元朗司機甩開眾警狂飆 (有片)

該網上影片長約30秒，上載影片的網民稱「元朗俊賢坊躁狂司機不甘被抄牌狂飈」。影片開頭，見到5名警員正合力阻止一名私家車司機離開，當中有警員手持警棍，並伸手探進司機位置，以防司機開車，期間有警員一度打開車門，企圖拉司機落車。

香港地少人多，馬路奇聞幾乎無日無之。今日(29日)網上有影片顯示，一名元朗司機懷疑不甘被警員抄牌，竟然駕車甩開一眾警員狂飆，儼如電子遊戲GTA真人版，引起網民關注及討論。

然而，此時私家車司機突然踩下油門，無視一眾警員勸阻，一邊響按，一邊駕車離開。其中有兩名警員拉住車門，堅拒讓私家車離開，惟私家車司機仍然故我，繼續開車，有抓住車門的警員不慎失足跌倒，另一名警員就被私家車甩開，最終目送車輛駛離。影片並無交代拍攝時間及日期，但可見在附近天橋上有不少目擊事件的市民。

網民：拉住車門有咩用？

網民看過影片後留言，有人認為私家車司機行為愚蠢：「走得去邊呀？加多條罪仲on(憨)居」，亦有網民斟酌警員的表現：「拉住車門有咩用？」、「係咪傻㗎？拉住個車門！接受訓練過？」

警員曾好言相勸卻遭粗口辱罵

有傳媒引述目擊者表示，涉事私家車在現場徘徊，期間想停低片刻，一名男警上前好心勸告，卻遭司機粗口回應，結果多名警員趕至，並發生片段中的事件。