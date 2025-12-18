網上熱話｜疑似港人福岡餐廳排隊 指甲銼磨甲20分鐘 網民：生刨芝士粉

有疑似香港人於日本旅遊期間作出失禮行為，一名網民於社交平台Threads發布帖文，稱於福岡縣福岡市西端的系島一間餐廳排隊等食燒蠔期間，發現旁邊同是港人的中年婦人，拿出指甲銼銼指甲，期間四處張望，樓主拍下影片並留言促注重港人形象：「日本系島等緊位食燒蠔，隔離呢位阿姐，同為香港人，拎個指甲挫出嚟，起碼挫咗20分鐘，指甲粉成地都係，仲拍拍拍飛到同圍係，認真，呢度係食肆，再者其實可以返屋企先處理手甲，唔好講係日本，係香港都唔好咁啦，我仲想好好去日本，唔好比人岐視架。」

網民直斥行為失禮 「影衰曬啲香港人」

貼文引起網民熱議，不少人直斥行為失禮，「嘩，好核突影衰曬啲香港人，點解佢啲屋企人冇話佢嘅」、「真係好X失禮，影衰晒」、「唔好話日本，佢喺香港咁做的都頂唔順」、「其實香港都唔會咁，可以試吓細聲同佢講日本唔可以咁，會好失禮」、 「相由心生！沒修養！ 通常這種人都是面目可憎！ 」、「生刨芝士粉」、「高手，唔洗望住都磨到」、「完全唔明佢哋嘅思維 出街整會舒服啲咩」。亦有網民質疑為何樓主不當場制止，「點解你唔出聲呢」、「身為香港人有責任管，如果係我會勸佢停手，再頂唔順先去第二間」、「為咗香港嘅聲譽，你應該叫佢STOP!」，亦有人稱「成日喺香港見到有人一邊行一邊剪指甲。或者坐喺巴士剪到Tata聲，真係好恐怖」。