網上熱話｜疑拒載遭同行質問　的士司機連環咆哮：無微信呀 (有片)

的士司機的駕駛及服務態度不時成為社會熱話。近日網上又瘋傳一段的士司機懷疑拒載並與同行發生口角的片段，期間該名的士司機情緒激動，爆粗連環咆哮「無微信呀」，引起不少網民熱議。

「又話我黑的，咁大個牌寫現金 㗎嘛！」

片段在多個社交平台上傳。甫開始，可見在山頂纜車站對出的士站，有兩名的士司機在馬路上發生口角，當中一名身穿白衣、戴帽之的士司機懷疑因為拒載，遭同行上前質問，現場有不少途人圍觀。

期間白衣司機情緒激動，不斷咆哮向同行解釋：「無微信呀！無微信呀！」，又爆粗說：「無微信呀，X你老母，痴X線」、「無微信呀，點做(生意)呀？」，即使同行返回車內，白衣司機仍繼續咆哮：「無微信呀」、「無微信呀，點收錢呀」、「又話我黑的，咁大個牌寫現金㗎嘛！」。