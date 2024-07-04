網上熱話｜疑挑釁起爭執　後生仔與大叔巴士MMA互毆 (有片)

在巴士上爭執事件時有發生！今日(4日)網上流傳兩段在巴士車廂內後生仔與大叔MMA的影片，當中有乘客直撃拍下短片，並在社交平台發布。

兩段影片分別長逾2分鐘和20秒，惟並無交代拍攝日期和時間。其中一段較長的影片，可見當時巴士車廂內有許多乘客，一名身穿黑衣的中年男子在巴士車廂內與身穿白衣的青年隔著其他乘客互相指罵和挑釁。中年男子情緒激動，粗口橫飛不斷辱罵青年：「你差人呀，差人呀，X你老母，驚你呀？」青年亦威嚇中年男子：「一陣唔好X走呀」，中年男子不甘示弱，挑釁青年說：「好呀，來來來呀，我打你老母」，青年亦表示：「好呀好呀，真係呀，你唔好X走呀一陣」。

青年和大叔接著互相指罵，大叔反問青年：「你當我Kai子呀？」青年就反駁「死老坑」。期間一名女乘客叫大叔收聲，大叔於是指罵女乘客：「佢(青年)係你條仔(男朋友)呀？契家佬呀？」此時青年情緒亦變得激動起來，指責大叔「嘈咩嘈咁耐……你咁叻呀坐過另一班車啦，使咩坐巴士呀？X頭，好X有錢咩？」雙方口角變得越來越激烈，有乘客亦要求大叔安靜，惟大叔並沒有理會，反而繼續威脅青年：「落車先講啦，我唔打你老母冚家X」，又疑似自稱「新安(新義安)」成員，青年則自稱是三合會「和勝和」成員，大叔回擊說「行X開啦，死𡃁仔」，又侮辱青年是「X頭」，青年則回罵大叔是「X樣」。

另一影片見到青年與大叔在巴士車廂上大打出手，凶狠程度儼如MMA綜合格鬥。青年先是站上座椅用手鎖住大叔，另一邊連環揮拳毆打大叔的頭部，大叔看似招架不住。現場有乘客說：「打交就報警啦！」女乘客則表示：「係佢(大叔)郁手先」。隨後大叔將青年「撻生魚」般摔在地上，但青年隨即站起身與大叔扭打在一起，最終青年出拳將大叔擊倒在座椅上，此時女乘客就要求「報警」。影片至到結束。

網民： 拳怕少壯

青年與大叔在巴上MMA打架的影片惹來不少網民「食花生」，有網民說：「打佢塊面做咩啫，佢又唔係靠樣揾食，應該掌佢個嘴」、「鬧交就2分鐘片，打得十幾秒睇」、「(大叔)越大聲戰鬥力越低」、「聲大大無貨賣」、「拳怕少壯」、「越惡越唔打得」。