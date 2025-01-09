網上熱話｜疑搭「霸王的」扮跌屈司機打人　白衣男：我大Ｘ把時間(有片)

的士司機有時會遇上圖搭霸車不付錢的乘客。有網民近日在「的士司機資訊網」facebook專頁分享一段視頻，顯示一名身穿白衣、灰髮的男子懷疑搭「霸王的」不成，落車時被司機攔下，怎料該男子竟然假裝跌倒並試圖誣蔑司機打人，最終需要警方介入處理。

樓主在帖文中表示，該乘客由銅鑼灣去美孚，到目的地後只放下了100元，接著又說要去便利店，然後又提到要去滙豐取錢，「又話我打佢」，最後要警員幫手。影片開首，司機與白衣男已站在車外爭執，估計司機當時已報警，正等待警員到場。期間白衣男說：「我畀咗一舊水你㗎！你係咪有錄影啊！」又對司機說：「你陣間同差人講，我大X把時間，我無X嘢做㗎！」。

隨即司機聞言反駁：「睇你有X嘢做咩！」這時，白衣男走近司機，兩人以粗口對罵，司機警告他行開，但白衣男走得更近。隨後，白衣男他突然大叫，並大動作朝後倒退，摔倒在地，指著司機暗示他出手打人。司機則表示：「你睇吓啦，有片有剩，唔該你啦！」白衣男聽後無奈站坐在地上，影片至此結束。

網民嘲「永遠都冇第二句」

樓主在帖文中指，最後警察來處理，該白衣男「話自己大把，最後又要求救電朋友過兩舊水，攪咗成半粒鐘，攪到開工咩心情都無。」不少網民留言批評白衣男無賴，有人說：「抵打，打得少」、「次次賴皮既(嘅)人都話自己大把時間，永遠都冇第二句。」