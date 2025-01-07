網上熱話｜疑白撞校友會食霸王餐　普通話女：吃一頓飯不可以嗎？

白撞「黐餐」的行為近日在香港屢見不鮮。有網民在社交平台上發文，分享其校友會聚餐時的經歷，當中指一名普通話女子懷疑食「霸王餐」，她不僅毫無愧疚，還理直氣壯地反問：「吃一頓飯也不可以嗎？」如此言行惹來網民狠批無恥。

該網民表示，近日校友會食飯設宴十多圍，宴席上有一名不認識的女子，大家以為她是其他人帶來的「師妹」，直至謝飯禱告時，女子用普通話問：「你們在做甚麼？」並對學校是基督教學校表示驚訝。

當學校職員點名收飯錢時，普通話女聲稱自己是「校長邀請的」，並未付款，還講了一堆無關的話。餐廳經理請她離開，她卻怒斥道：「我交了十幾二十萬學費，吃一頓飯也不可以嗎？」又說找校長談合作。最終，校友會會長建議大家息事寧人，「請呢位新朋友食飯當做善事啦」，該女子則吃完甜品，並且在敬酒後才離開。

網民：縱容佢就會放上小紅書

對於女子食用霸王餐的行為，不少網民紛紛斥責其離譜，表示：「真係好無恥」、「沒有最無恥，只有更無恥」、「以(依)家唔興痴(黐)酒席，改咗痴(黐)校友會飯」。也有網民認為不應姑息這種行為，指「你哋會長助長歪風」、「其實唔報警都至少趕佢走，留喺度即係縱容佢」、「縱容左佢，佢就會放上小紅書，就會越黎越多呢d(啲)大種乞兒」。