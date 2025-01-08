網上熱話｜疑白撞校友會「黐餐」　普通話女身份曝光竟是？(更新)

【1月8日更新】新增普通話女身份曝光

白撞「黐餐」的行為近日在香港屢見不鮮。有網民在社交平台上發文，分享其校友會聚餐時的經歷，當中指一名普通話女子懷疑食「霸王餐」，她不僅毫無愧疚，還理直氣壯地反問：「吃一頓飯也不可以嗎？」如此言行惹來網民狠批無恥。

有港漂指「白食女」為 碩士生

據報道，事件在小紅書上熱傳。一位自稱認識該普通話女的網民在平台留言，表示自己是一名港漂，來港攻讀大學課程。她提到，該「白食女」是本港一所大學的碩士生，修讀一年制的「GT專業」，並形容該女子「為人很奇怪」。所謂「GT專業」，懷疑是指「Green Technology (Energy)」的理學士碩士學位，據悉該「白食女」目前已經畢業。