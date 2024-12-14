網上熱話｜疑阻路被「呠」發爛渣　單車友爆粗舌戰小巴司機　結局傻眼(有片)

香港人多車多，駕駛者在馬路上響咹情況時有發生。今日(14日)在社交平台上瘋傳一段影片，據悉是一群單車友在太和公路上踩單車。期間疑因阻礙交通，遭後方的小巴司機響號，結果引發單車友們的憤怒。他們在公路上放下單車，並不斷以粗言穢語辱罵司機，有人要求司機「去熄匙報警」，引起網民熱烈討論。

該影片長約2分鐘，暫未有交代拍攝日期及時間。畫面中可見4名單車友在一輛載有乘客的小巴前放下單車。其中一名單車友情緒激動，衝向司機的駕駛座旁，怒斥說：「做咩X嘢呀？係咁呠？讓你行你又唔行」，並試圖打開司機的車門。此時，司機則表示要「報警」。該名單車友的情緒越發激動，大聲喝斥：「去呀，去熄匙報警呀」。

隨著雙方爭執升級，粗口橫飛，其中一名穿紫衣的單車友亦加入了戰團，不斷用粗言穢語辱罵司機：「我X你老母，X你個X」，而司機則回應：「我唔識你老母」。另一名單車友則拿著手機在車頭前懷疑拍攝。雙方爭執不下，最終有車上乘客介入事件，建議司機報警。

乘客介入始離去 一人豎中指「攞尾彩」

此時，單車友們開始妥協，逐漸散去，但紫衣單車友在離開前不忘「攞尾彩」，對車內的司機和乘客舉起中指。有乘客要求單車友報警不要逃走，並有一名穿白衣的單車友試圖做和事佬。然而，司機和乘客卻用粗口指罵：「X你老母，你哋大X哂呀」，並要求單車友不要離開，但最終單車友還是選擇了離開。影片至此結束。