網上熱話｜的士司機收已停用人民幣疑受騙　發文怒轟：專搵香港人笨

網上熱話｜的士司機收已停用人民幣疑受騙，發文怒轟：「大陸客專搵香港人笨！」（FB 的士司機資訊網 Taxi）

的士司機一向容易遇上奇人奇事，近日一名本地的士司機表示，開工期間收取一張已停用的100元人民幣並懷疑受騙，更發文怒轟：「大陸客專搵香港人笨！」

找換店職員告知人民幣已停用

該名的士司機在「的士司機資訊網 Taxi」上發文，又附上紙鈔的照片，指前幾天接載一名內地客人到數碼港，但客人表示身上沒有港幣，只有人民幣及微信支付，故司機最終選擇收取人民幣並找回港幣。

直至昨（8日），該的士司機拿著該張100元人民幣到找換店兌換，找換店職員卻告知他，「呢款人民幣已經停用咗幾年，無人收㗎啦！」