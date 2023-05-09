網上熱話｜的士司機收已停用人民幣疑受騙　發文怒轟：專搵香港人笨

的士司機一向容易遇上奇人奇事，近日一名本地的士司機表示，開工期間收取一張已停用的100元人民幣並懷疑受騙，更發文怒轟：「大陸客專搵香港人笨！」
找換店職員告知人民幣已停用
該名的士司機在「的士司機資訊網 Taxi」上發文，又附上紙鈔的照片，指前幾天接載一名內地客人到數碼港，但客人表示身上沒有港幣，只有人民幣及微信支付，故司機最終選擇收取人民幣並找回港幣。
直至昨（8日），該的士司機拿著該張100元人民幣到找換店兌換，找換店職員卻告知他，「呢款人民幣已經停用咗幾年，無人收㗎啦！」
怒轟專搵香港人笨
司機表示，「美金幾舊都繼續通用；香港易手，英女皇頭都可以繼續使用；人民幣會突然停用，離曬譜，同一個政府同一個政權，點解會突然停用？」他又指，「最過份係大陸人明知香港人唔清楚大陸情況，故意拎廢舊鈔來香港用！專搵香港人笨...終於明白為何行家不太願意接待內地客人。」
的士隨後亦在網上查閱過往新聞，表示停收已是2018年的事情，現時已過舊鈔兌換新鈔限期，內地銀行已不接受兌換。司機最後又表示，希望尋找相關人士協助，「咁既情況，搵民建聯、人大會唔會好似過期回鄉證事件咁，向中聯辦主任/國務院反映而特事特辦呢？」
網民：絕版可能仲值錢！
的士司機不忿繼而在網上怒轟，但多位網民似乎認為司機「執到寶」，有網民表示，司機手持的人民幣2018年絕版，或有驚喜價，即價值更高於本身，「如果真嘅，可以拎上大陸中銀換或者存，有收藏店舖可以收，一比一收」、「基本上絕迹，祗有收藏的人手上存有連碼的少量存貨。」、「出深水埗賣左(咗)佢直頭唔止100蚊」。