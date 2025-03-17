網上熱話｜的士司機棟高左腳揸車 乘客欲投訴惟無展示司機證

發帖網民上傳一段20秒短片，可見的士在窩打老道近瑪利諾修院學校向尖沙咀行駛，片中身穿黑衣的士司機赤着左腳，棟高放在波棍前方的空位，他並無雙手握緊軚盤，左手放在左腳膝上，狀似輕鬆。(Threads)

的士司機服務質素備受大眾關注，有網民周六（15日）在社交平台Threads發帖文，指「今日坐的士，個的士司機全程棟高隻腳揸車」，並指20分鐘行程當中，「司機至少向外吐痰吐咗10次」，行為側目。有人留言指應該投訴他，但發帖網民就回覆指，司機沒有在車頭展示的士司機證。

不少網民都留言指應該投訴司機。發帖者表示，已經透過「交通投訴組」的士投訴表格提出，「send 埋片 send 埋相俾佢」，不過司機當時並無展示的士司機證。亦有網民留言指，不知道今次這位司機是否跟他以往經歷屬同一人，「我果次仲要凌晨出機場，全程棟高隻腳，時快時慢，嚇到pk」。

欠專注可被控「不小心駕駛」

根據法例，未有列明單手駕駛屬於違法，但根據《道路交通條例》，「任何人在道路上駕駛車輛時，如無適當的謹慎及專注，或未有合理顧及其他使用該道路的人」，可被控「不小心駕駛」，最高刑罰是罰款5,000元及監禁 6 個月，另的士司機必須按規定在乘客車廂內展示的士司機證，違法者一經定罪，可判罰2,000元。

