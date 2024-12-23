網上熱話｜的士司機聲稱甲組球員討論打假波　隊長前港足先生盧均宜籲公開身份

社交媒體日前有疑為的士司機，稱有業餘的甲組球員在的士內公然談論打假波。事件引起了網民的關注，然而比賽結果最終沒有如網民所言，不過該位網民之後又表示有關疑為討論打假波的人士資料。被指打假波球隊的公民隊長，前香港足球先生盧均宜就指，如果該網民真的有資料應該公開，好讓他們剷除壞份子。

日前在Facebook群組「的士司機資訊網Taxi」，有疑為的士司機的網民留下帖文，表示已知道在周日（22日）舉行的一場甲組聯賽深水埗對公民的賽果，他指一名疑為公民球員的乘客，在車內高談闊論如何打假波，又指深水埗會贏一球上落。網民更表示自己車內有攝影機，會拍得到有關人士的容貌云云。然而直到周日在九龍仔公園舉行的比賽，公民以3:2擊敗深水埗，與網民所言結果不同。賽後公民已否認球隊有人打假波，不過有關網民周日晚繼續在網上留言，他指自己有該人士的電話，又提及有關人士的身高及住址等，想表達自己沒有虛構事件。