網上熱話｜的士司機行駛兩度瞓著 乘客公開事件稱「執返條命」

有網民昨日（1月20日）在Facebook發佈帖文稱「今日執返條命」，稱搭的士期間，報稱司機行駛至新蒲崗附近時，竟然兩度瞓著，場面險象環生。他事後公開事件，直言不希望此類情況再次發生，以免發生意外便太遲，事件引起網民熱烈討論，「呢啲真係要報警，費事害死下一個乘客」。 事主Roni在Facebook發帖分享經歷，表示昨日下午與另外兩人搭的士途至新蒲崗附近時，坐前方的他發現該名男司機在快線上僅以30至40公里速度行駛。起初Roni還不為意，惟當的士轉入街口後，前方並無車輛，司機卻突然停車不前，「心諗的士司機少有咁禮讓喎，我望一望佢，嘩！X！司機瞓着咗」。

反指責未講清楚地點 Roni立即叫醒司機並提醒他，「你咁樣瞓，乘客好危險，你條命分分鐘出事」，呼籲司機休息。雖然司機「慢慢張開眼」後招手示意聽到，但未幾過多幾分鐘去到另一個路口位，的士再次停車，Roni再發現司機睡着，「仲瞓得腍過上次」。事主再喚醒司機，並一直和他聊天以保持對方清醒，最終「有驚無險到達目的地」。然而「好戲在後頭」，的士最終抵達了錯誤目的地，司機甚至反指責Roni一行人未講清楚地點。Roni反擊，「你瞓着咗梗係聽唔到我哋講邊度落啦！咁樣態度，唔係趕時間，一早call Uber啦！」 Roni公開事件時坦言：「你咁揸車瞓覺，仲夠膽死調返轉怪我哋冇講清楚地點，你真係瞓醒未？唔該，唔好害已害人。」他稱「事關牽涉到大家條命。自己太趕，冇影低車牌同司機名，只可以公開表揚的士服務質素，唔想到時撞死人、害死乘客、撞死你自己，就真係太遲，奉勸大家出門小心啦！」