網上熱話｜的士司機行駛兩度瞓著 乘客公開事件稱「執返條命」

有網民昨日（1月20日）在Facebook發佈帖文稱「今日執返條命」，稱搭的士期間，報稱司機行駛至新蒲崗附近時，竟然兩度瞓著，場面險象環生。他事後公開事件，直言不希望此類情況再次發生，以免發生意外便太遲，事件引起網民熱烈討論，「呢啲真係要報警，費事害死下一個乘客」。
事主Roni在Facebook發帖分享經歷，表示昨日下午與另外兩人搭的士途至新蒲崗附近時，坐前方的他發現該名男司機在快線上僅以30至40公里速度行駛。起初Roni還不為意，惟當的士轉入街口後，前方並無車輛，司機卻突然停車不前，「心諗的士司機少有咁禮讓喎，我望一望佢，嘩！X！司機瞓着咗」。
反指責未講清楚地點
Roni立即叫醒司機並提醒他，「你咁樣瞓，乘客好危險，你條命分分鐘出事」，呼籲司機休息。雖然司機「慢慢張開眼」後招手示意聽到，但未幾過多幾分鐘去到另一個路口位，的士再次停車，Roni再發現司機睡着，「仲瞓得腍過上次」。事主再喚醒司機，並一直和他聊天以保持對方清醒，最終「有驚無險到達目的地」。然而「好戲在後頭」，的士最終抵達了錯誤目的地，司機甚至反指責Roni一行人未講清楚地點。Roni反擊，「你瞓着咗梗係聽唔到我哋講邊度落啦！咁樣態度，唔係趕時間，一早call Uber啦！」
Roni公開事件時坦言：「你咁揸車瞓覺，仲夠膽死調返轉怪我哋冇講清楚地點，你真係瞓醒未？唔該，唔好害已害人。」他稱「事關牽涉到大家條命。自己太趕，冇影低車牌同司機名，只可以公開表揚的士服務質素，唔想到時撞死人、害死乘客、撞死你自己，就真係太遲，奉勸大家出門小心啦！」
網民猜測患睡眠窒息症
事件引起網民熱烈討論，紛紛留言表示「香港搭的士真係好危險」、「呢啲真係要報警，費事害死下一個乘客」、「希望佢唔好再做，乘客同路人都好危險」，直言若是自己遇到，肯定第一時間棄車：「俾我就棄車，原位叫過第部車」、「第一次叫佢就要落車啦」、「識停低瞓咪好彩囉」。亦有網民猜測「佢似有病多d」、「司機可能有睡眠窒息症，突然瞓咗佢自己唔知」，「似睡眠窒息症」、「糖尿，食完飯血糖高容易恰着覺」、「呢份工如果唔舒服建議在家休息。否則真的害人害己」。