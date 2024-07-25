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2024-07-25 17:06:50

網上熱話｜的士司機閘停巴士車長挑釁「打我啊」　網民：點解有咁嘅癖好？(有片)

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網上熱話｜的士司機與落車查看情況的年輕巴士車長爆粗互罵。(網片截圖)

網上熱話｜的士司機與落車查看情況的年輕巴士車長爆粗互罵。(網片截圖)

「打我啊！埋嚟打我啊！你老母個臭X」……這段的士司機向巴士車長爆粗挑釁的影片近日本地網絡流傳，雙方互相指罵，但未有實際動手。最終的士司機見巴士車長沒有上前，就留下一句說「又唔X夠講，你老母個臭X」後開車離去。

網上熱話｜的士司機向巴士車長叫囂「打我啊，埋嚟打我啊！」。(網片截圖) 網上熱話｜巴士車長全程在原地指罵。(網片截圖) 網上熱話｜巴士車長全程在原地指罵。(網片截圖) 網上熱話｜的士司機最終開車離去。(網片截圖)

「埋嚟打我啊！打我啊！」

該影片長15秒，相信是由的士後座乘客拍攝，當中可見當時天色已黑，但具體拍攝時間不詳。影片可見一名的上了年紀的士司機用車「閘住」巴士，並大動肝火，與落車查看情況的年輕巴士車長爆粗互罵。期間的士司機懶理車上仍有乘客，不斷向車廂外的巴士車長咆哮：「X你老母個臭X，你老母個X」、「打我啊！埋嚟打我啊！打我啊！埋嚟打我啊！X樣！」。至於巴士車長則全程在原地指罵。最終的士司機「攞尾彩」拋下一句「又唔X夠講。你老母個臭X」後開車揚長而去。

大家聽到啦，佢叫我打咋」

影片惹來網民「食花生」，有人笑言「大家聽到啦，佢叫我打咋」、「點解呢個的士佬有咁嘅癖好？打我呀，打我呀？」、「的士佬大戰巴士佬」、「的士佬得個講字」。當中有人認為巴士車長不夠膽色：「巴士X又唔夠薑開人波，又想攞威，死躝上個龜殼開車」，亦有網民批評的士司機行為離譜，「 ! 你加咗2元嫁 ! 仲咁冇禮貌？」

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以下影片有不雅用語，敬請留意！

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