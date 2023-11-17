網上熱話｜的士車尾箱塞雪櫃　網民：跌咗落馬路就好笑

一個人為了方便和慳錢可以去到幾盡呢？今日(17日)網上流傳一張照片，顯示有乘客竟然將一個疑似雙門雪櫃塞落的士車尾箱，並企圖用繩索繫緊，導致車尾箱無法關上，非常牙煙。有網民諷刺說：「跌硬」、「跌咗落馬路就好笑」。

照片由網民Bosco Chu於Facebook群組「馬路的事討論區」發布。當中可見一名黑衣男子手持一個雪櫃準備放在的士車尾箱，另一名橙衣男子則單腳跪地，企圖用繩索將雪櫃繫緊，在旁的另一名白衣男子則用手托起尾箱門，防止關上，情況甚為誇張，車尾箱幾近完全打開，幾乎看不到車尾的車牌。按現時的士行李附加費計，的士司機可就每件擺放在車尾行李箱內的行李收取6元的附加費。

照片上載後隨即惹來網民熱話，有人笑稱「甘(咁)都得」、「試下打直擺」、「傻的嗎」、「跌硬」、「跌咗落馬路就好笑」、亦有網民斥「幫手都傻㗎」、「客同的士佬都係智將(障)」；有網民則感奇怪，笑言：「Gogo van唔貴得好多」、「Call van唔會平過的士咩？」

條例規定車尾 車牌須 易於識別

翻查《道路交通規例》，車牌號碼須垂直展示在車頭及車尾，而車尾號碼，從車後看須易於識別；同時據《道路使用者守則》規定車輛所運載的物品必須縛穩，且不會阻礙司機視線。車尾箱大開有可能影響的士倒後鏡視野。亦有可能構成不小心駕駛。