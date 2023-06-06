網上熱話｜的士車資185元變350元　乘客拒付兼怒罵：我都揸的士㗎(有片)

本港的士多年來一直出現劏客問題，日前一名自稱任職的士司機的乘客在網上分享，自己作為乘客被劏的經歷，更附上影片叫網民「評評理」，引來多名網民怒罵劏客司機，其後更有證據指，事發片段的司機疑似是「慣犯」。

不過的士司機收錢後卻強制要乘客下車，乘客則回應「未到目的地喎」，但司機未有理會，更反指已到達，並將的士停泊一旁及開啟車門，叫乘客盡快下車。其後雙方僵持不下，乘客不肯離開，又說「回應：「三嚿水我機場都出到嚟，啱唔啱？鬥玩囉！」

乘客怒罵：我都揸的士 㗎 ！

第二段影片中，司機疑不忍乘客挑釁，後將的士駛至交通意外及筲箕灣報案中心，影片可見司機站在門口徘徊，並不停與樓主對罵。樓主反駁司機表示：「我都揸的士㗎，你劏都劏第二個啦。你咪嚟囉，我唔介意，大把時間。」司機則回應，「搵你老X車你啦，揸的士」。

網民：影響香港的士司機形象

多位網民看影片後，斥責的士司機，更形容司機為「容群之馬」，影響本港的士司機形象，「太多呢啲X司機，一定要搞大佢，不要放生佢，影響香港的士司機形象」、「請不要怕麻煩，要即時報警，杜絕呢一啲害群之馬」、「香港法例幾時容許司機講幾多就幾多錢」、「貪得無厭，正一X街司機」、「的士證又唔擺正式開群之馬劏客」、「睇張收據都無車牌，手寫單又唔跟格式，附加費$210，肯X定係黑的劏客」。

根據《道路交通（公共服務車輛）規例》第374條指出，司機不得向乘客收取高於法定車資費用，違者一經定罪，可處罰款一萬元及監禁六個月。