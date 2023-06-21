網上熱話｜皇后飯店又一城店開店25載突告結業　招牌俄羅斯菜為香港西餐傳奇

名人網民齊不捨皇后飯店結束分店營業

消息傳出後，不少網民留言，形容港人集體回憶「又少一個」，「細個成日同爸爸喺嗰度食焗豬扒飯」、「好掛住d鳥結糖，仲有以前餅店d車輪包，以前返工成日買嚟食，回憶嚟」、「好多回憶」、「皇后飯店已經係我生活一部份，多謝又一城各位員工。」；亦有名人留言感到可惜，電台主持人車淑梅留言「太可惜！那裡的服務態度都非常好啊！」、 財經主持冼潤棠亦表示「好唔捨得啊！由自己大學時期到依家個囡都讀中學，都久唔久來又一城呢間幫襯！」。

皇后飯店社交平台全文：

親愛的顧客和朋友們，

**再見皇后飯店**



在2023年8月15日(星期二)，我們皇后飯店又一城將迎來最後一天的營業。自1998年又一城商場開業以來，皇后飯店，陪伴著您度過25個美好的年頭。為了迎接未來的發展，我們慎重考慮後，決定暫別九龍塘又一城。



回顧過去，皇后飯店自1952年由于老先生創立，至今已走過了71個春秋。在這漫長的歲月裡，我們將俄羅斯菜融入香港料理，並致力向全港市民推廣。我們始終秉持選用上乘食材的原則，為每位顧客奉上最味的佳餚。經典美食深受大家喜愛，也讓皇后飯店充滿了濃厚的人情味和情懷。



衷心感謝多年來支持及愛護皇后飯店的每一位顧客和摯友。正因為有您，皇后飯店才得以成為香港人心中的集體回憶和經典。敬請繼續光顧我們位於北角港運城的皇后飯店，並期待在不久的將來再次與您相見。我們共同珍藏這段美好回憶的同時，



請繼續留意我們的專頁，我們將在今年稍後展開全新的旅程，期待與您再次相聚。



衷心感謝



皇后飯店 又一城全體員工

2023年6月20日